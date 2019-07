Drei Tage Hölle

Christian Hartmann /Reuters Maximalherausforderung: Beim Anstieg nach Val Thorens heißt es anderthalb Stunden Klettern

Siebzehn Tage Vorspiel, drei Tage Finale furioso in der Hölle der Alpen, und danach das Champagnertrinken auf den Champs-Élysées. So ist in diesem Jahr die Tour de France gestaltet. Heraus stechen die drei Etappen in den Bergen, bei denen die Fahrer von Donnerstag bis Samstag insgesamt neun Gipfelbewältigen müssen, vier davon in der schwersten Kategorie. Sechsmal wird die 2.000-Meter-Höhenmarke passiert, Monsterberge wie der Galibier (2.642 Meter) und der Iseran (2.770 Meter) sind zu bezwingen. Als sei all das noch nicht genug, muss am Samstag der 33 Kilometer lange Anstieg nach Val Thorens bewältigt werden. Das bedeutet etwa anderthalb Stunden pures Klettern – gewöhnlich werden die langen Anstiege bei der Tour zwischen einer halben und einer Stunde bezwungen. Es ist eine Maximalherausforderung.

Interessant ist, dass in diesem Jahr nach den Bergetappen kein Zeitfahren kommt. Das bedeutet: Wer von den Fahrern, die jetzt im Klassement auf den ersten zehn Plätzen liegen, am besten klettert, der hat auch die Tour gewonnen. Keine Korrektur ist möglich. Das war bislang der Schlüssel zum Erfolg von Team Sky. Die guten bis exzellenten Zeitfahrer in Diensten des britischen Rennstalls – zuletzt Geraint Thomas, davor Chris Froome und Bradley Wiggins – konnten in den Bergen konservativer fahren, weil sie sich auf ihre Paradedisziplin verlassen konnten. Für Team Ineos, den Nachfolgerennstall von Sky, gibt es diesen Luxus nicht. Die Doppelspitze Geraint Thomas und Egan Bernal muss angreifen.

»Es wird interessant. Zunächst muss man die Stellung von Julian Alaphilippe erschüttern. Und gleichzeitig gibt es das Rennen darum, sich hinter ihm in die beste Position zu bringen«, analysierte Nicolas Portal, sportlicher Leiter bei Ineos, gegenüber jW. Seine Fahrer stecken in einem besonderen Dilemma. Sie müssen Druck auf den Gesamtführenden Alaphilippe ausüben, er darf aber nicht so groß sein, dass Titelverteidiger Thomas leidet. Der Waliser wirkte in den Pyrenäen schwächer als erwartet, schwächer auch als sein Kokapitän Bernal. Der Kolumbianer allerdings war in den Bergen auch nicht der Allerstärkste. Einen besseren Eindruck machte dagegen der Franzose Thibaut Pinot. Ineos muss daher eine moderate Angriffsform wählen. Der Spannung ist diese Konstellation förderlich. Neu ist auch, dass aktuell sogar zwei Franzosen nach der Tourkrone greifen: der überraschend ausdauernde Klassikerspezialist Alaphilippe und der begnadete Kletterer Pinot, der in dieser Saison stabiler und widerstandsfähiger wirkt als in früheren Jahren. Hinzu kommt die Schwäche von Ineos.

Mittendrin im Kampf um Etappensiege und Zeitgewinne im Klassement stecken noch der Niederländer Steven Kruijswijk mit der starken Jumbo-Visma-Truppe im Rücken sowie der deutsche Alleinunterhalter Emanuel Buchmann. Der schmächtige Bursche aus Ravensburg entwickelt sich zum stillen Star der Tour. Er ließ sich bisher nur von Pinot abschütteln und setzt mit Attacken eigene Akzente. Und er hat in Deutschland ein neues Radsportfieber ausgelöst – als erster Deutscher, der seit dem Ende der unrühmlichen Ullrich-Klöden-Ära wieder auf ein Tourpodium kommen kann. Ohne dabei gedopt zu haben, wie er versichert.