In der Überdruckkammer

Edition Salzgeber Mitarbeiter ermordet, Leben aus den Fugen: Anne (Vanessa Paradis) macht einen Film draus

Sommer 1979. Bilder aus einem nicht sonderlich ambitionierten und auch nicht sehr pornographischen Schwulenporno mit Verliebten und Voyeur, allerdings gedreht auf wunderschön analogem Material. Kurz darauf: Bilder aus einem Schwulenclub, in dem maskierte Männer zu hübsch retrogradem Elektropop auch tanzen. Blicke treffen sich. Da ist ein Darsteller aus dem gerade gezeigten Porno, und dort ist ein Mann mit einer schwarzen Maske, der die Aufmerksamkeit des Schauspielers erregt. Kurz darauf ist der Schauspieler tot, ermordet mit einem Dildo, in dem sich eine Klinge befindet.

Oder vielleicht fangen wir besser so an: Die Filmemacherin und Produzentin Anne, Alkoholikerin, die hauptsächlich leicht trashige Exploitation-Pornos wie den gezeigten dreht, wurde gerade von ihrer Freundin, der Cutterin Loïs, verlassen und leidet, rauchend und saufend, sehr unter dem Verlust. Ihr Leben droht aus den Fugen zu geraten. Als ein weiterer Mitarbeiter ihrer Filmcrew getötet wird, lässt sich Anne in bester Exploitation-Manier davon inspirieren und verwandelt den Mord sogleich in ihre Form von Kunst. Aus dem geplanten Film »Anale Wut« wird kurzerhand »Der schwule Mörder«.

Und dann ist in »Messer im Herz« noch eine vierte Bildebene zwischengeschaltet: offenbar das reichlich ramponierte Negativ eines älteren Films, der Motive des pastoralen Schwulenpornos vom Beginn des Films fortzuspinnen scheint und vom gewaltsamen Ende einer leidenschaftlichen Liebesgeschichte in einer Feuersbrunst erzählt. Eine Figur kann, anscheinend brennend, dem Inferno entkommen.

Regisseur Yann Gonzalez (»Begegnungen nach Mitternacht«) macht sich den Spaß, diese kruden Versatzstücke so geschickt miteinander zu verschränken, dass man nicht anders kann, als von einer Hommage an Brian De Palma (»Dressed to Kill«; »Der Tod kommt zweimal«) zu schwärmen. Morde werden zu Kunst, Kunst inspiriert Morde. Film, Phantasie und Realität gehen ein mindestens doppelbödiges Spiel ein. Ein Teufelskreis der Leidenschaften als Film im Film im Film.

Zudem gelingt Gonzalez ein neonfarbenes Pastiche ganz unterschiedlicher Quellen mit Verweisen auf die Pornokinos und die queere Subkultur der 70er Jahre, italienische Gialli und Mysterythriller mit märchenhaften Zügen, wo Geheimnisse auf einsamen Friedhöfen gelüftet werden, plötzlich hereinbrechende Unwetter Picknickgesellschaften auflösen, Menschen in feudalen Landsitzen zu Vögeln mutieren, blinde Todesvögel von kommendem Unheil künden und in Wohnzimmern Schallplatten der Krautrock-Ikone Ash Ra Tempel an der Wand lehnen.

Die zierliche Vanessa Paradis spielt die kompromisslose und liebeskranke Filmproduzentin mit bewundernswerter Hingabe und Mut zum Over-Acting, castet auf offener Straße potentielle Darsteller mit authentisch proletarischem Flair, kämpft verzweifelt um ihre Liebe, begeistert sich für die Arbeit und hält ihre Truppe, die als eine Art alternative Familie dargestellt wird, mit ihrer Bedingungslosigkeit zusammen.

Allerdings reagiert diese Familie verstört auf ihre Skrupellosigkeit, sich vom Treiben des Serienkillers inspirieren zu lassen. Obwohl bei Erektionsproblemen der Darsteller ein Faktotum namens Goldmund zu Hilfe eilt, ist »Messer im Herz« zu keinem Zeitpunkt um eine Milieustudie bemüht, sondern schafft vielmehr mit famosem Set-Design einen atmosphärischen Raum mit großem Camp-Appeal, in dem Liebe, Leid und Leidenschaft wie in einer Überdruckkammer und auch via Filmmaterial verhandelt werden. Mit langen Kamerafahrten, Einschüssen des Experimentalfilms (beim dritten Mord!) – mitunter einer surrealen Traumlogik folgend und mit unbedingtem Mut zur dunklen Poesie – bastelt Gonzalez ein buntes, postmodernes Puzzle aus Pop, Trash, Zitaten und filmischer Selbstreferentialität, in dem die 70er Jahre in Abgründe geführt werden, die zu zeigen in den 70ern kaum denkbar gewesen wären.