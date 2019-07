Faustpfand für die Ukraine

State Border Guard Service of Ukraine/Handout via REUTERS Der von der Ukraine im Hafen von Ismail festgehaltene russische Tanker »Nika Spirit« war unter seinem alten Namen »Neima« in den »Zwischenfall von Kertsch« 2018 verwickelt

Der ukrainische Geheimdienst SBU und die Militärstaatsanwaltschaft des Landes haben einen russischen Tanker beschlagnahmt. Die Aktion fand im Hafen der Stadt Ismail im Donaudelta statt, wo die »Nika Star« gestern festgemacht hatte. Der SBU veröffentlichte in den sogenannten sozialen Medien eine Erklärung, wonach das Schiff im vergangenen November unter seinem alten Namen »Neyma« an der Blockade der Brücke über die Meerenge von Kertsch beteiligt gewesen sei. Russland hatte damals drei ukrainische Marineboote an der Durchfahrt gehindert. Die Schiffe liegen seitdem im Hafen von Kertsch an der Kette, die 24 Mann Besatzung sind in einem Moskauer Untersuchungsgefängnis.

Offiziell hieß es von ukrainischer Seite, das Schiff sei als »Sachbeweis« für die ukrainischen Ermittlungen in der Blockadesache erforderlich. Nach einem Bericht der Kiewer Onlinezeitung Ukrajinska Pravda beschlagnahmten ukrainische Ermittler das Logbuch und die Aufzeichnung des Funkverkehrs aus den fraglichen Tagen. Diese würden bis zum Abschluss der Ermittlungen auch nicht herausgegeben.

Das legt die Vermutung nahe, dass es darum geht, der Ukraine ein Faustpfand für die Auseinandersetzung um die Rückgabe der eigenen Schiffe und die Freilassung ihrer Besatzungen zu verschaffen. Die »Nika Star« hatte in Ismail repariert werden sollen.

Die russische Agentur RIA zitiert eine namentlich nicht genannte Quelle im russischen Außenministerium, die Ukraine möge sich die Folgen ihres Vorgehens vor Augen führen. Eine solche »Kaperung« werde Russlands Bereitschaft, sich mit Kiew über die Freilassung der Marinesoldaten zu verständigen, nicht erhöhen. Außerdem drohte der Sprecher indirekt mit Konsequenzen für die Zufahrt zu den ukrainischen Häfen am Asowschen Meer. Politisch ist der Vorfall ein Indiz dafür, dass eine Entspannung im Streit um die Schiffe gegenwärtig nicht auf der Tagesordnung steht.

Auch eine Provokation des SBU gegen die neue Staatsführung mit dem Ziel, sie auf einen Konfrontationskurs festzulegen, ist nicht auszuschließen. Präsident Wolodimir Selenskij ist derzeit dabei, die Spitzen des SBU neu zu besetzen.