Kuss von San Iker

Miguel Vidal/REUTERS Zwischen 2008 und 2012 fünfmal in Folge Welttorhüter: Iker Casillas

Torhüter nehmen im Fußball zwangsläufig eine Sonderstellung ein, sind sie doch quasi Individualisten in einem Mannschaftssport. Daher wird ihnen oft ein Hang zur Extravaganz oder eine gewisse Verhaltensoriginalität nachgesagt. Bisweilen ist da auch was dran. Oliver Kahns Gebaren während seiner aktiven Zeit böte Stoff für mehrere Psychologievorlesungen. Italiens Gianluigi Buffon fiel neben seinen Leistungen durch blendendes Aussehen auf, und erst recht durch seinen betörenden Charme.

Gemeinsam mit diesen beiden dominierte jahrelang ein weiterer Profi das Torwartspiel, sein Name: Iker Casillas. Interessanterweise fehlt dem Spanier das Manische eines Oliver Kahn ebenso wie die charismatische Aura Gigi Buffons. Aber was heißt hier »fehlt«? Casillas ist vor allem eines: ein verdammt guter Torhüter. So gut, dass er zwischen 2008 und 2012 gleich fünfmal in Folge zum Welttorhüter gewählt wurde.

Mit der spanischen Nationalmannschaft gewann er einmal die Welt- und zweimal die Europameisterschaft. Mit drei Titeln in der Champions League und fünf spanischen Meisterschaften sowie einer weiteren gewonnenen in Portugal gehört der langjährige Stammtorhüter von Real Madrid zu den erfolgreichsten Fußballern aller Zeiten. Und das trotz einer Körpergröße von nur 1,82 Meter, was für einen Torhüter schon ziemlich klein ist.

Aufzählungen, die klingen wie ein typischer Nachruf auf eine erfolgreiche Karriere. Eine Karriere übrigens, die ihm in Spanien den Spitznamen »San Iker« (heiliger Iker) einbrachte. Seinen offiziellen Rücktritt hat der 38jährige zwar noch nicht bekanntgegeben, sein Gesundheitszustand könnte eine Fortsetzung der Laufbahn jedoch stark gefährden.

Im Mai erlitt Casillas während einer Trainingseinheit einen Herzinfarkt. Glücklicherweise war Portos Mannschaftsarzt Nelson Puga da. »Wenn ihm das zu Hause passiert wäre, hätte es schlimm ausgehen können«, so Casillas’ Berater Carlo Cutropia zum Radiosender Cope: »Ihm taten Brust, Mund und Arme weh.« Das Training wurde abgebrochen, Casillas umgehend ins Krankenhaus gebracht. Einen Tag später zeigte sich der 167fache Nationalspieler wohlauf. Casillas postete: »Alles unter Kontrolle hier, ein Riesenschreck, aber mit intakter Kraft. Vielen Dank an alle für die Botschaften und die Zuneigung.«

Vergangene Woche teilte der FC Porto mit, Casillas werde zunächst einen noch nicht näher definierten Posten in der Mannschaftsleitung übernehmen. Er wird also erst einmal eine Pause vom aktiven Fußball einlegen, bis er sich gesundheitlich erholt hat. So der Plan. Das Karriereende verkünden wollte er unmittelbar nach dem Infarkt jedenfalls nicht. Ob er zurückkehren wird, ist aber ungewiss. »Das wird von vielen Faktoren abhängen, von den Medikamenten, die er brauchen wird, von seiner gesundheitlichen Entwicklung, nicht nur in Ruhepausen, sondern auch unter Stress und bei der körperlichen Anstrengung, die ihm sein Beruf abverlangt«, so Portos Vereinsarzt Puga zu einem möglichen Comeback des Torhüters.

Genesungswünsche kamen auch von José Mourinho, seinem ehemaligen Trainer bei Real Madrid. Der Portugiese war neben Vereinspräsident Florentino Perez wohl einer der Hauptverantwortlichen dafür, dass Casillas seine Karriere nach 25 Jahren im Klub und 16 Jahren im Profiteam nicht bei den »Königlichen« beenden wird. Bereits mit 18 war Casillas Stammkeeper des Vereins, gewann dort in seiner ersten Saison gleich die Champions League. Später avancierte Casillas zum langjährigen Kapitän.

Unter Mourinho indes saß Casillas häufiger auf der Bank. Der Trainer warf seinem Torhüter vor, Internas aus der Mannschaft an seine Frau, die Fernsehmoderatorin Sara Carbonero, weiterzugeben. Zumindest berichteten das spanische Medien im Zuge von Casillas’ Wechsel zum FC Porto 2015. Mit schroffen Worten soll ihm Reals Präsident Perez einen Vereinswechsel nahegelegt haben.

»Dieser Abgang stinkt«, schrieb damals sein ehemaliger Nationalmannschaftskollege Xavi in einem offenen Brief in der Zeitung La Vanguardia. »Wieso würdigen sie Iker nicht? Er ist einer der wichtigsten Torhüter der Geschichte.« Er schimpfte weiter: »Es ist eine Schande, ganz schwach!« Auf seiner letzten Pressekonferenz in Madrid weinte Casillas hemmungslos. Der bitterste Moment einer sonst nahezu makellosen Karriere.

Seinen größten sportlichen Moment erlebte Casillas im WM-Finale 2010. Beim Stand von 0:0 im Spiel gegen die Niederlande kam Arjen Robben auf ihn zugelaufen – »San Iker« blieb cool und wehrte ab. Spanien gewann das Finale nach Verlängerung mit 1:0. Nach dem Spiel interviewte ihn seine Frau, Sara Carbonero. Vor Freude über den Triumph verlor Casillas die Selbstbeherrschung – und drückte ihr einen Kuss auf die Lippen. Der Boulevard jubelte.