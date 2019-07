Tierische Zombies

Disney Enterprises/dpa Ungefähr soviel Expressivität wie echte Tiere: keine

Ist von der Seele die Rede, scheint eher unklar, was das sein soll. Einigen konnte man sich (dank Aristoteles’ Werk »De anima«) längere Zeit zumindest hierauf: Die Seele ist, was belebt und bewegt. Animation, die animiert.

Seinem Namen nach, so könnte man es sehen, ist der Animationsfilm also das Seelenhafte schlechthin: Belebung und Bewegung. Aus einer Reihe unbewegter Bilder zaubert der Animationsfilm ein bewegtes Bild – Zauberei. Wirkliche Bewegung hat ja niemals stattgefunden, die Bewegung ist Produkt einer optischen Täuschung, eine Illusion. Das gilt freilich auch für einen fotografierten »Realfilm«, nur dass dieser eine tatsächlich stattgefunden habende Bewegung zu reproduzieren scheint.

Mit diesem Unterschied hat die digitale Animationstechnik Schluss gemacht. Im digitalen Post-Cinema ist praktisch jeder Film ein Animationsfilm. Er täuscht vor, Abbild von etwas zu sein, hat aber mit einem realistischen Abbildungsprinzip, technisch betrachtet, nichts mehr zu tun. Abbild ohne Original: Digitale Animation ist die reine, selbstgenügsame Bewegung, die absolute Täuschung. Oder auch: die formvollendete Beseelung.

Das ist selten so deutlich gemacht worden wie nun in Jon Favreaus Remake von »Der König der Löwen«. Die digital animierten Tiere des Dschungels sind keine gewöhnlichen Disney-Zeichentrickfiguren mehr wie noch im Original von 1994. Die neuen Dschungeltiere sehen beinahe aus wie echte, das heißt so natürlich wie solche aus einer fotorealistischen Naturfilmdoku, nur dass sie eben zeichentrickfilmtierische Dinge treiben, sie sprechen, singen, tanzen, und in einem Königreich leben sie – so ist sie, die Natur – selbstverständlich auch.

Dieser programmierte Fotorealismus wirkt da, wo er nicht hinzugehören scheint – in einem Tiernummern-Zeichentrick-Musical –, anscheinend verstörend und hat deshalb sehr viele Filmkritiker irritiert. Plötzlich vermisst man sie also: die Seele (wahlweise den Charme, den Zauber, das Herz), die im gestisch Expressiven des Zeichentrickfilms der 90er noch wohlig geborgen gewesen sein soll. So hat etwa der US-amerikanische Kritiker David Ehrlich in seiner Besprechung im Magazin Indiewire (11.7.2019) das Remake als »zombifizierten digitalen Klon« des Originals bezeichnet.

Ein Fotorealismus ohne realistisches Prinzip (also ohne das »natürliche Band« zwischen Ding und Abbild) scheint zum Inbegriff des Unheimlichen geworden, so wie es zu Zeiten der Romantik das Menschenähnliche mechanischer Puppen war. Diesen unheimlichen Effekt hat man bei Disney anscheinend unterschätzt. Man wollte mit den technischen Möglichkeiten protzen, nicht einschüchtern. Oder steckt dahinter die Absicht, den eigenen Kanon digital fotorealistisch zu »zombifizieren«? Favreau jedenfalls hat mit den prinzipiell gleichen (inzwischen allerdings sichtbar älteren) technischen Mitteln 2016 »Das Dschungelbuch« wiederaufgelegt, freilich in Kombination mit der literarischen Vorlage Kiplings.

Bei »Der König der Löwen« sind sowohl Drehbuch als auch Genrezuschreibung – Musical, politische Fabel, Farce – beider Versionen so gut wie deckungsgleich. Das Remake ist dennoch zweier zusätzlicher musikalischer Nummern wegen fast eine halbe Stunde länger. Offenbar ist die digitale Fotorealismussimulation geduldiger – um nicht zu sagen langatmiger – als der alte Zeichentrick. Man kann natürlich auch sagen, das digital animierte Bild ist eitel. Es vergnügt sich gewissermaßen ausdauernd am eigenen Anblick.

Was in beiden Versionen gleichbleibt, ist das Verhältnis der erzählten Geschichte zur Literaturgeschichte, zu ihren primären Referenzen: »Hamlet« (Geist des Vaters, Staatsstreich des Onkels, Phlegma des designierten Thronerben), Neues Testament (Matthäus 4, 1–11: Wüste, Felsen, Versuchung) sowie Allgemeinplätze politischer Tierfabelwesen. Was sich beträchtlich verändert hat, sind die farcenhaften Musicalelemente. Die Helden dieser Hamlet-Version sind sozusagen Shakespeares Rosencrantz and Guildenstern, das unglückselige Komikerpaar, hier zu erleben als Meerkatze Timon (Billy Eichner) und Warzenschwein Pumbaa (Seth Rogen), die in dem Film ziemlich unmissverständlich ein homosexuelles Paar darstellen und zusammen eine Oase des hedonistischen Nihilismus bewohnen, in der auch der designierte Thronfolgerlöwe zunächst sehr glücklich aufwächst, bevor er an sein Erbe erinnert wird.

Fotorealistische Tiere aber haben nun aber dummerweise ungefähr soviel Expressivität wie echte, nämlich gar keine. Jedoch: keine Farce ohne Übertreibung der Gesten. Und kein Zeichentricküberschwang, keine historische Geste kann den armen Tieren hier zu Hilfe kommen. Sie sitzen gleichsam auf einem nackten Feld der Dokutapete. Hilflos. Genau das ist der beklagte Charmeverlust. Dabei geht es noch immer um Zuordnungen von Abbildungen. Doch plötzlich soll zwischen einer barocken Zeichnung und einer fotorealistischen Dokutapete kein Unterschied mehr bestehen – zumindest kein epistemischer, kein technischer –, sondern nur noch ein Oberflächeneffekt von Unterschied.

Die Zeiten von Film und Fotografie als einer zufriedenstellenden Lösung für das Realismusproblem von Kunstgeschichte und Philosophie, wie sie historisch in André Bazins »Ontologie des photographischen Bildes« (1945) erläutert werden konnte, sind vorüber. Das fotografische Bild bewahrte eine Vergangenheit – zumindest in der Form der Repräsentation. Der digital simulierte (täuschend echte) Fotorealismus ohne die »objektive Realität der Kamera« frisst die Repräsentationen der Vergangenheit auf, zerstört ihre Spuren und breitet sich zu einer Oberfläche der Langeweile aus. In dieser wirklich gewordenen verkehrten Welt ist das Natürliche das Artifizielle und umgekehrt. Nicht einmal die Stimme von Beyoncé kann da noch eine äußere Realität garantieren.