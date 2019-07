Der deutsche Musikmanager Alexander Neef wird im Jahr 2021 neuer Leiter der Pariser Oper. Der 45jährige werde die Nachfolge von Stéphane Lissner antreten, teilte der Elyséepalast am Mittwoch mit. Neef ist zur Zeit Intendant der Oper im kanadischen Toronto. Lissner scheidet im August 2021 aus. Neef tritt eine sechsjährige Amtszeit an, die voraussichtlich am 31. Juli 2027 endet. Die Opéra de Paris besteht aus den beiden Häusern Bastille und Garnier. Neef begann seine Karriere in der künstlerischen Leitung der Salzburger Festspiele und der Ruhrtriennale. Unter der Pariser Intendanz von Gerard Mortier (2004–2009) wirkte er an zahlreichen Opernproduktionen in der französischen Hauptstadt mit. In seiner derzeitigen Funktion als Chef der Oper in Toronto gelang es ihm, die »Canadian Opera Company« zu einem der bedeutendsten internationalen Häuser zu machen. (dpa/jW)