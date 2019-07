Dreadlock-Holiday in Mittelfranken

Hartmut Goldmann/hartgoldfotografie.de Love, Peace und Ex-Irie-Révoltés-Sänger Carlito

»Du bekommst jetzt eine Umarmung!« Fast eine Minute lang lässt die nette ältere Dame mit den langen, blonden Dreadlocks nicht los. Sie drückt zu, versucht hartnäckig, die positiven Energien in den sarkastischen Berliner Journalistenkörper zu kuscheln. Ein heikles Unterfangen, denn eine zweistellige Anzahl von Bieren befindet sich in diesem, hat den Magen schon etwas gefordert.

In Wassertrüdingen, einer Kleinstadt an der schwäbischen Grenze von Mittelfranken, 30 Kilometer von der Regierungsbezirkshauptstadt Ansbach entfernt, fand vergangenes Wochenende das »Afrika-Karibik-Fest« (AKF) statt. Eine Ansammlung von rund 8.000 Rastas, Hippies, Ökos und jugendlichen Festivaltouristen erfreut sich dort an Love, Peace, Happiness, Exotismus und regionalem Bier. Letzteres gibt es zum fairen Preis von circa 3,50 Euro für den halben Liter bayerisches Qualitätsweizen. Läuft gut runter bei Sommerhitze, und den sonnengebräunten Wanst kann man hervorragend mit internationalen Spezialitäten vollstopfen, weil auch das Essen auf dem Gelände von überraschend hoher Wertigkeit und gutem Preis-Leistungs-Verhältnis ist: Krokodilcurry aus Ghana, Rastareis aus Jamaika, Falafel aus Marokko, Hanffladen aus Deutschland.

Veranstalter Michael Harich (52) hatte zunächst mit der katholischen Landjugend karibischische Konzert- und Tanznächte in der Region organisiert, 2007 fand in Eigenregie das erste AKF in Oettingen statt, nach einem Unwetter mit Baum- und Personenschäden musste man 2012 das Gelände wechseln und ist heute dort, wo man ist. Eine gute Balance aus Fairness und Spaß zu finden ist Harich wichtig. Großkonzerne wie die Coca-Cola-Company meidet er programmatisch – es gibt Biobrausen von Lammsbräu aus Neumarkt. Familien mit Kindern sind genauso willkommen wie partywütige Teenager oder gestandene Musikinteressierte.

Nicht jeder möchte dauernd kuscheln, und nicht alle wollen ständig saufen. Man hat das gut gelöst mit zwei verschiedenen Campingplätzen. Im »Respect«-Bereich geht es ruhig und entspannt zu, während auf dem normalen Zeltgrund der übliche Betrieb mit schwerstalkoholisierten Menschen seinen Lauf nimmt. Auch in Wassertrüdingen muss man sie nicht missen: Dorfgemeinschaften, die mit riesigen Lautsprecheranlagen und dem halben Hausrat angereist sind. Dass die ohrenbetäubende Beschallung mit Idiotenmusik die Vibes eliminiert und zudem laut Regelwerk ausdrücklich unerwünscht ist, stört die verblödeten Hinterwäldler nicht. Manche sind eben wirklich nur des Bieres wegen gekommen. Auch die Security mit ihrem Böhse-Onkelz-Bus, stolz das Eiserne Kreuz um den Hals und auf der Haut tragend, mag sich nicht so recht ins Bild von Friedfertigkeit und Völkerverständigung einfügen.

Doch die Ärgernisse auf dem Afrika-Karibik-Fest sind gering, die Stimmung ist von allgemeiner Harmonie geprägt, wie es nur selten der Fall ist. In drei Tagen Ausnahmezustand bekommt man keine Pöbeleien mit, keine Aggressionen, alle sind zuvorkommend und gut drauf, ohne spießig zu sein. Im angegliederten Naturbad kann man sich kostenlos in der Wörnitz suhlen, wenn man nicht gerade bei einer geführten Kräuterwanderung im Wald oder beim Ashtanga Yoga auskatert. Entschleunigung ist auf diesem Festival möglich, weil man sich nirgendwo Ewigkeiten anstellen muss, weil man Platz hat und sich vor der Bühne auch mal auf eine Decke oder in eine Liege fläzen kann.

Wenn man sich sonst nicht aufregen muss, macht es nicht soviel aus, wenn einem die Musik nur teilweise gefällt. Acts wie der Rapper GReeeN aus Berlin sprachen mit einfachsten Gute-Laune-Reimen eher die ganz junge Zielgruppe an. Das Duo Mono und Nikitaman ist eine Art alternative Helene Fischer und (wenn auch ehrenwert antifaschistisch) mit ihrem Mitmachgedudel eher im Genre Verhaltenstherapie anzusiedeln. Seriöse Musik wurde hingegen mit der phantastischen Afro-Fusion-Combo Mokoomba aus Simbabwe geboten. Rootz Underground aus Kingston, Jamaika, überraschten beispielsweise mit einer The-Cure-Coverversion im Roots-Reggae-Stil. Zum heimlichen Star des Wochenendes mauserte sich Aza Lineage, die ebenso aus Kingston angereist war. An einem Essensstand improvisierte die junge Frau insgesamt gut anderthalb Stunden lang zwischen den Umbaupausen auf der Hauptbühne zu klassischen Schallplatten im Soundsystem-Stil. Kreativität, Groove, Stimme und Ausstrahlung der Sängerin zogen auf einmal Dutzende Menschen wie die Motten zu den Lichtern der kleinen Bühne am Rand, sorgten für magische Momente.

Das AKF ist eine besondere Veranstaltung, bei der man sich auch ohne Faible für ein bestimmtes Musikgenre oder benachteiligte Weltregionen sehr wohlfühlen kann. Sein positiver Ansatz kann auch schwärzeste Seelen davon überzeugen, dass sich Idealismus lohnt. Man muss sich ja nicht gleich Dreadlocks drehen lassen oder einen Traumfänger übers Bett hängen – aber darüber nachdenken, wieso man es in Wassertrüdingen so gut schafft, eine Masse von Leuten derart wohlgelaunt und friedlich zu vereinen, muss man schon. Über Bayerns weite Fluren und Wälder breite Haile Selassie seine Segenshand.