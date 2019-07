DKP: Stoppt die Ministerin für Aufrüstung und Krieg

Der Vorstand der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) äußerte sich am Mittwoch in einer Pressemitteilung zur ersten Regierungserklärung von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU):

Die neue Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer unterstrich in ihrer heutigen Antrittsrede vor dem Bundestag im Paul-Löbe-Haus in Berlin, dass die Bundesregierung unbeirrt am Zwei-Prozent-Ziel der NATO festhält. Nach gewaltigen Steigerungen bedeutet dies weitere Milliarden für den Kriegshaushalt. Kramp-Karrenbauer sagte, dies sei keine Aufrüstung, es ginge lediglich um die Ausrüstung der Truppe.

»Das ist eine Lüge. Es geht um Aufrüstung, um Extraprofite für die Rüstungsindustrie und um die Mobilmachung der Bundeswehr für Einsätze weltweit im Interesse der deutschen Banken und Konzerne. Es geht um Aggression gegen Russland«, sagt Patrik Köbele, Vorsitzender der DKP.

Kramp-Karrenbauer kündigte an, dass bis Herbst 2019 Vorlagen zu den Großprojekten im Rahmen des EU-Militärbündnisses »Pesco« (Permanent Structured Cooperation, jW) dem Bundestag vorgelegt werden sollen. Sie zitierte ihre Vorgängerin, die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die gesagt hatte: »Die Welt ruft nach Europa, die Welt braucht Europa« und unterstrich zugleich die Treue zum NATO-Kriegsbündnis.

»Wir Kommunistinnen und Kommunisten sagen nein zum Zwei-Prozent-Ziel der NATO, nein zu den ›­Pesco‹-Großprojekten und nein zu EU und NATO. Wir sagen Frieden mit Russland. Die Menschen in Deutschland, in der EU und auf der Welt brauchen Frieden, Abrüstung und sozialen Fortschritt. Nur die Herrschenden wollen Krieg, Aufrüstung«, so Köbele weiter.

»Die neue Kriegsministerin möchte, dass am 12. November in jedem Bundesland und vor dem Reichstag in Berlin ein öffentliches Gelöbnis der Bundeswehr stattfindet. Die Friedenskräfte in unserem Land müssen jetzt überlegen, wie sie gemeinsam an diesem Tag eine kraftvolle und entschlossene Antwort geben können auf diese Provokation der Militaristen und Kriegstreiber«, sagt Köbele.

In Zittau hat es einen Anschlag auf die Privatwohnung einer Stadträtin von Die Linke gegeben. Der Landesverband der Partei kommentierte das am Mittwoch in einer Pressemitteilung:

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es gegen 23.15 Uhr zu einer Explosion in Zittau. Die Explosion betraf die Privatwohnung einer Stadträtin von Die Linke aus Zittau. Die Stadträtin ist unverletzt, doch es wurden mehrere Fensterscheiben sowie ein hölzerner Fensterrahmen bei der Explosion zerstört, und es ist laut Polizei ein erheblicher Sachschaden entstanden. Zum Zeitpunkt des Anschlags befanden sich Personen in der Wohnung, darunter auch das Enkelkind der Stadträtin, dem wie durch ein Wunder nichts passiert ist, obwohl sich das Kind in einem der betroffenen Räume aufhielt.

Die noch amtierende Stadträtin in Zittau hat bei der Wahl im Mai dieses Jahres nicht erneut kandidiert. Da sich der neue Stadtrat jedoch nicht konstituiert hat, ist sie noch im Amt. Dazu erklärt Landesvorsitzende Antje Feiks: »Wir sind von dem Ereignis in Zittau geschockt. Natürlich werden wir die Ermittlungsergebnisse abwarten. Sollte sich herausstellen, dass es sich um einen von rechts motivierten Anschlag handelt, so reiht sich dieser leider in eine Reihe weiterer Fälle von Bedrohungen und Gewalt ein. Die betroffene Stadträtin Ramona Gehring erklärt: »Ich bin zutiefst über den Anschlag erschüttert. Nur dem Zufall ist es zu verdanken, dass kein Mensch verletzt wurde. Ich lasse mich jedoch auch dadurch nicht einschüchtern und werde weiterhin für Mitmenschlichkeit und eine tolerante Gesellschaft eintreten.«