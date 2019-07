»Libyen ist die Hölle«

jW

Das Meer ist nicht mehr so bewegt, und wir hatten eine ruhige Nacht. Um sechs Uhr, also während der morgendlichen Wachablösung, gibt es keine hohen Wellen, und das Schiff schaukelt nicht, was viele von uns begrüßen.

Wenn die See bewegt ist, gibt es nicht viel Geselligkeit an Bord. Einige sind seekrank, »mareado«, wie man auf spanisch sagt, andere wollen es einfach vermeiden, auf den Korridoren oder Treppen hin- und hergeworfen zu werden. In diesem Fall ist das Bett in der Kajüte die beste Lösung.

Die neue Besatzung hat sich schnell eingelebt, die Begeisterung bleibt trotz der Wellen bestehen. Diejenigen, die nach dem Wechsel geblieben sind, versuchen, den Neuen zu helfen und für »Kontinuität« zu sorgen.

Santiago, den man »Santi« nennt, ist 35 Jahre alt. Er ist ruhig, aber stets aktiv. Er ist einer der vier Seenotretter an Bord der »Open Arms« und der einzige, der schon beim vorherigen Einsatz dabei war. Ich treffe ihn auf der Brücke, und er erzählt mir etwas über sich: »2010 habe ich angefangen, mich darauf vorzubereiten, Feuerwehrmann zu werden. Zuvor hatte ich als Motorradmechaniker gearbeitet. Aber da die Auswahlkriterien für die Feuerwehr sehr streng sind, habe ich beschlossen, mich zu hundert Prozent den Vorbereitungen auf die Prüfung zu widmen.«

Seit 2014 gehört er zu den Feuerwehrmännern von Barcelona. Er arbeitet in der Station Montjuïc und wird auch oft im Hafen eingesetzt. Die »Bomberos« unterscheiden sich von der italienischen Feuerwehr, sie unterstehen der Gemeinde und nicht dem Innenministerium, und von Stadt zu Stadt sind sie unterschiedlich organisiert. »Faktisch ist Ada Colau, die Bürgermeisterin, meine Chefin«, sagt Santi lachend.

»Jedes Jahr gibt es wenige freie Stellen, manchmal 27, manchmal 80 und manchmal 60. Du musst dich physischen und psychischen Tests unterziehen, und du musst irgend etwas Spezielles können, also Elektriker sein oder Mechaniker. Nachdem du die Tests bestanden hast, gehst du auf die Schule und lernst sechs Monate lang reine Theorie, und erst nach weiteren sechs Monaten Praxis bist du ein richtiger Feuerwehrmann.«

Ich sehe an seinen Augen, dass er stolz darauf ist, ein Feuerwehrmann zu sein. Sie beginnen zu strahlen, wenn er von seinen Einsätzen berichtet. Seit einem Jahr spielt er auch Theater, und er erzählt mir, dass seine Theaterlehrerin Projekte mit Flüchtlingen oder direkt in Afrika oder im Nahen Osten macht.

»Als Òscar Camps 2015 die NGO Proactiva Open Arms gründete, wäre ich gern mitgefahren, weil ich die Sache für sehr interessant hielt und weil ich gern Menschen helfe. Aber es war mir gerade erst nach Jahren gelungen, Feuerwehrmann zu werden, und ich wollte mich auf die Arbeit konzentrieren. Meine Schauspiellehrerin hat meine Lust wieder geweckt, und vor kurzem kam ich rein zufällig nach Badalona, wo die Organisation ihr Büro hat. Ich bin reingegangen und habe gesagt, dass ich gern mitfahren würde, und hier bin ich«.

Santi verbringt, so gesehen, seinen Urlaub hier an Bord dieses alten Schleppers aus den siebziger Jahren. Er fährt in einer Gegend Patrouille, wo es außer Wasser nur Erdölplattformen gibt und wo die europäischen Länder, allen voran Italien, schalten und walten und Geschäfte machen.

Santi wusste nichts von diesen Plattformen. Er wusste nicht, dass man in dieser Gegend Erdöl fördert und verarbeitet. Aber man muss immer der Spur des Geldes folgen, um zu begreifen, wo das grundlegende Problem liegt. Heute heißt dieses Problem libysches Erdöl und Kontrolle über Nordafrika.

Der Krieg, der jetzt in Libyen stattfindet, lässt sich nicht auf die Machtgelüste der beiden »Präsidenten« Fajes Al-Sarradsch und Khalifa Haftar reduzieren. Man muss verstehen, dass der Eurozentrismus seit Jahrzehnten vergangen ist und dass es da neben Italien und Frankreich, die auf entgegengesetzten Seiten stehen, noch die Türkei und die Arabischen Emirate gibt, die jeweils einen dieser »Präsidenten« finanzieren und bewaffnen.

Dazwischen gibt es Menschen und vor allem Migranten, die nach Libyen kommen, weil sie nach Europa wollen, die aber monatelang, manchmal auch jahrelang, in den libyschen Gefangenenlagern festgehalten werden.

»Wir werden wie Hunde behandelt, nein, noch schlimmer als Hunde«, sagte mir einer, der letzte Woche von der »Mediterranea« gerettet wurde, und viele andere stimmten ihm zu. »Libyen ist die Hölle, der schlimmste Ort auf Erden.«

In dem Land werden die Migranten als wandelnde Geldautomaten betrachtet, mit denen man leicht viel verdienen kann. Sie werden eingesperrt und gefoltert und ihren Familien schickt man Audio- oder Videoaufnahmen von dem, was man ihnen antut. Die Verwandten bezahlen das Lösegeld, damit die Gefangenen abreisen können. Sind sie erst einmal auf See, werden sie von der libyschen Küstenwache festgehalten. Diese macht oft gemeinsame Sache mit den Menschenhändlern und bringt sie zurück, und dann beginnt alles von vorn.

Santi befand sich auf dem Beiboot, das vor Tagen neben der »Alex«, dem Segelboot der »Mediterranea«, blieb. Er war bereit, ins Wasser zu springen, falls jemand von dem überfüllten Schiff gefallen wäre. Die Politik verfolge er nicht besonders aufmerksam, seiner Meinung nach sei das alles eine Farce. »Nachdem die spanische Regierung der ›Aquarius‹ den Hafen von Valencia zur Verfügung gestellt hatte, überlegte sie es sich wieder. Und das nur, weil Wahlen bevorstanden und weil sie, wenn sie Menschen aufnahm, die Wahlen verloren hätte. Was machst du, wenn ein Mensch im Meer treibt, lässt du ihn dort? Ich denke, zuerst muss man ihn retten, und dann kann man darüber reden, woher er kommt und was zu tun ist.«