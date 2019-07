Granatenangriff

Surpan Bonthanom/REUTERS

Im Süden Thailands sind bei einer mutmaßlichen Attacke von Aufständischen auf einen Armeeposten vier Menschen getötet worden. Wie ein Militärsprecher am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP sagte, warfen die Angreifer in der Provinz Pattani Granaten auf einen Vorposten des Militärs und gaben knapp eine Stunde lang Schüsse ab. Der Angriff war womöglich eine Reaktion auf den Fall eines festgenommenen Aufständischen, der vor wenigen Tagen nach mutmaßlichen Misshandlungen durch die Armee in ein Krankenhaus gebracht werden musste. (AFP/jW)