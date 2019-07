»Wir werden das Sterben nicht hinnehmen«

Susanne Friedel/SOS Mediterranee/dpa Das neue Schiff »Ocean Viking« der Hilfsorganisation »SOS Méditerranée« (4.7.2019)

Mit der »Ocean Viking« haben Sie nach langer Suche ein neues Schiff für Rettungseinsätze im Mittelmeer gefunden. Wie ist es ausgestattet?

Das Schiff wurde 1986 gebaut, ist knapp 70 Meter lang, 15 Meter breit und wurde als Rettungsschiff konzipiert, um etwa bei Unfällen auf Offshore-Bohrinseln Arbeiter zu retten und medizinisch zu versorgen. Wir haben es mit unserem Kooperationspartner »Ärzte ohne Grenzen« von einem norwegischen Reeder gechartert. Das Schiff ist auf einer Werft im polnischen Szczecin umgebaut worden. Auf dem Achterdeck sind Schutzräume für Frauen und Kinder sowie für Männer errichtet worden. Es gibt auch eine Krankenstation, die von unserem Partner betrieben wird.

Wo ist die »Ocean Viking« jetzt?

Auf dem Weg ins Mittelmeer, wo sie so schnell wie möglich Einsätze übernehmen soll. Die Besatzung an Bord besteht aus 31 Personen – 13 von unserem Such- und Rettungsteam, neun von »Ärzte ohne Grenzen« und neun Crewmitglieder.

Ihr Schiff »Aquarius«, das Sie Ende 2018 aufgeben mussten, war das größte, das im Mittelmeer aktiv war. Gilt das auch für die »Ocean Viking«?

Ja. Das Schiff ist so ausgelegt, dass wir je nach Wetterlage für kurze Zeit mehrere hundert Passagiere aufnehmen können. Wenn wir Gerettete an Bord haben und erneut auf Menschen in Seenot stoßen, können wir die noch aufnehmen, auch wenn es dann zeitweise etwas eng wird. Das Schiff dient aber wie die »Aquarius« nur für Notfälle, wochenlang können wir Menschen an Bord nicht versorgen.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage auf dem Mittelmeer?

Es ertrinken immer noch Flüchtlinge. In diesem Jahr wurden bereits 426 Todesopfer registriert, die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich noch viel höher. Dennoch hat sich die EU aus der Seenotrettung zurückgezogen. Wir aber werden das Sterben nicht hinnehmen. Für uns ist die Feststellung wichtig, dass wir im Einklang mit dem Seerecht vorgehen, wenn wir Menschen retten und in einen sicheren Hafen bringen.

Die Verpflichtung, Menschen aus Seenot zu retten, ist so alt wie die Seefahrt …

Eben. Ich habe neulich mit einem Kollegen gesprochen, der aus einer alten Fischerfamilie in der Bre­tagne stammt. Der sagte: Es ist zwar richtig, wenn ihr mit dem Verweis auf seerechtliche Konventionen argumentiert – aber für uns Fischer ist es selbstverständlich, dass wir jemand, der in Seenot ist, nicht ertrinken lassen. Das ist eine maritime Pflicht.

Vor allem von rechts kommt das Argument, die Geretteten seien gar keine Schiffbrüchigen, weil sie sich bewusst in Gefahr begeben würden. Was sagen Sie dazu?

Das ist absurd. Wenn im Straßenverkehr jemand gegen einen Baum fährt, sagt ja auch keiner: Den lassen wir jetzt verbluten, weil der zu schnell war und damit selbst die Schuld trägt.

Auch von einem vermeintlichen »Pull-Effekt« ist häufig die Rede. Die Schiffe würden die Menschen aufs Meer locken, heißt es dann.

Das ist längst widerlegt. Die Menschen fliehen vor dem in Libyen erneut aufgeflammten Bürgerkrieg, vor Folter und Mord. Ich habe 2013 bis 2016 in der Türkei gearbeitet und mit vielen gesprochen, die vor den IS-Schergen geflohen sind. Die haben mir von furchtbarer Gewalt berichtet und gesagt: Ob ich im Mittelmeer ertrinke, ist mir egal – ich will nur von da weg. Ein paar Schiffe von NGOs spielen da keine Rolle.

Die Verhaftung der deutschen Kapitänin Carola Rackete auf Lampedusa hat die Debatte um die Seenotrettung neu angefacht. Wie soll es nun weitergehen?

Wir fordern ein europäisches Seenotrettungsprogramm, sind aber realistisch genug, um zu sehen, dass es in der Zwischenzeit etwas anderes braucht. Das kann ein temporäres System zur Verteilung von geretteten Menschen sein, damit sich die Hängepartien der letzten Monate nicht wiederholen. Derzeit bildet sich ein Bündnis hilfsbereiter Länder. Wir fordern die Regierungen und die EU auf, Zusagen zu machen, dass Menschen an Land gebracht werden können. Wir brauchen eine verlässliche Lösung.