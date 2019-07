Handel mit den Briten lahmt

Peter Nicholls/Reuters Will »Brexit« notfalls ohne Austrittsvertrag durchziehen: Britanniens neuer Regierungschef Boris Johnson

Angesichts der Unsicherheit über Modalitäten und Zeitpunkt des Austritts Großbritanniens aus der EU (»Brexit«) ist der deutsch-britische Handel seit Jahresbeginn deutlich zurückgegangen. Nach Zahlen des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) exportierten BRD-Unternehmen von Januar bis Mai Waren im Wert von rund 35 Milliarden Euro nach Großbritannien – im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Rückgang von 2,3 Prozent. Die Importe sanken noch deutlich stärker, und zwar um 6,1 Prozent auf 15 Milliarden Euro. Das geht aus neuen Zahlen des DIHK laut Meldung der Nachrichtenagentur dpa vom Mittwoch hervor.

Mit einem Handelsvolumen von 50 Milliarden Euro in den ersten fünf Monaten des Jahres liegt das Vereinigte Königreich demnach aktuell nur noch auf Rang sieben der wichtigsten deutschen Handelspartner – 2017 war es noch Rang fünf, 2018 Rang sechs. Dabei rangiert das Land gemessen an der Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt) nach Deutschland auf Platz zwei unter den Mitgliedsländern der Europäischen Union.

DIHK-Präsident Eric Schweitzer und andere Lobbyisten hatten Boris Johnson, den nun neuen Premierminister, bereits vor einem ungeordneten »Brexit« gewarnt. Johnson will das Abkommen über den EU-Austritt mit Brüssel neu verhandeln. Seine Vorgängerin Theresa May war mit dem Deal im Parlament dreimal gescheitert. Die EU lehnt jegliche Änderung an dem Abkommen ab. Johnson will daher notfalls am 31. Oktober ohne Vertrag aus der EU ausscheiden.

Der »Brexit« sei bereits jetzt eine große Belastung für die deutsche Ökonomie, sagte Schweitzer. 70 Prozent der Betriebe, die Geschäfte in Großbritannien abwickelten, erwarteten 2019 schlechtere Zahlen. Jedes achte dieser Unternehmen wolle seine Investitionen auf andere Märkte verlagern – vor allem in die Länder des EU-Binnenmarkts. »Die neue britische Regierung hat immer noch die Chance, die negativen Folgen des ›Brexit‹ für die Wirtschaft auf beiden Seiten des Kanals zu begrenzen. Die Unternehmen benötigen endlich einen klaren Fahrplan.« (dpa/jW)