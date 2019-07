Mampe für Hertha

Elke Bruhn-Hoffmann/picture alliance Nur echt mit dem niedlichen Elefanten: Spirituosen aus dem Hause Mampe

Das schnieke Fußballtrikot hat die moddrige Kutte längst abgelöst. Auch der Tragekomfort hat sich verändert. Statt schwere, schweißtreibende Baumwolle leichte, atmungsaktive Mikrofaser. Das Trikot, wahlweise auch Jersey genannt, ist mehr als nur ein Textil von Kickern auf dem Platz, es ist Statussymbol, modisches Accessoire, Lifestyle und nicht zuletzt Merchandise-Artikel.

Neal Heard, Fan des englischen Viertligisten Newport County und hauptberuflich in der Modebranche tätig, hat ein reichhaltig illustriertes Buch über das Vereinsjersey geschrieben, »Fußballtrikots. Das Buch für Liebhaber« heißt es. Es sind Episoden des Fußballsports – vermittelt über Generationen von Trikots. »Ich wende mich an die Leute auf der Straße. Und zwar auf allen Straßen dieser Welt, denn Fußballtrikots verbinden Menschen«, schreibt Heard in seiner Einleitung. »Trikots überschreiten Zeit, Ort, Alter, sogar Sprache.« Textile Echtheit ist Heard wichtig: »Sämtliche hier gezeigte Trikots sind Originale, entweder im Spiel tatsächlich getragene ›Matchworn‹-Trikots oder Original-Replikas aus der jeweiligen Zeit.«

Elf Jahre alt war der Autor, als er begann, bunte Leibchen von Klubs zu sammeln. Mehr als 25 Jahre ist das her. Kurios, der Beginn der dokumentierten Sammelpassion: Die englische Indierockband Half Man Half Biscuit veröffentlichte 1986 die »semiobskure Schallplatte« »All I want for Christmas is a Dukla Prague Away Kit«. Ja, der Song über das Trikot des alten Armeesportklubs aus der früheren Tschechoslowakei enthalte das Glamouröse, Geheimnisvolle, Exotische, eben all das, was Liebhaber mit Trikots verbinden, so Heard.

Diejenigen, die schon zum Saisonauftakt das neue Trikot ihres Herzblattklubs präsentieren können, am besten das farblich von den Klubfarben abweichende Auswärtstrikot, wähnen sich ganz weit vorn. Sich Saison für Saison den frischen Dress zu holen, ist natürlich eine typische Fanmarotte. Mal wechselt der Brustsponsor, mal der Bekleidungshersteller, mal beides. Ganz selten indes das Vereinslogo, was von Fans in der Regel aber überhaupt nicht goutiert wird. Der Fan an sich ist ja eher konservativ und traditionsbewusst.

Popkultur und Fußballtrikots gingen schon so manches Mal eine kommerzielle Verbindung ein, nicht selten mit Bands, die gern als Werbepartner auftreten. Am bekanntesten hierzulande dürfte das Engagement der Toten Hosen für Fortuna Düsseldorf aus der Saison 2001/02 sein. Weniger bekannt ist das Sponsoring von Motörhead für die U10 des FC Greenbank. Heard klärt auf: »Gary Wright, Teammanager des Klubs, war zufällig mit Motörhead-Sänger Lemmy befreundet, und als die Mannschaft nach einem Sponsor suchte, an wen hat er sich da wohl gewendet? Genau! Der Plan ging auf.« 2006 war das.

Eine aus heutiger Sicht eher bizarre Liaison ist die mit Spirituosenfabrikanten. Anders gesagt, was waren das für Zeiten, als deutsche Bundesligisten noch mit hochprozentigen Kräuterlikören Reklame auf der Trikotbrust machen durften: Eintracht Braunschweig, übrigens Vorreiter des Trikotsponsorings in Deutschland, mit Jägermeister, Hertha BSC Berlin mit Mampe.

Manchmal transportiert ein Fußballtrikot sogar eine politische Kernbotschaft. Medureira Sporting Club, brasilianischer Drittligist, lief 2013 im Dress mit der kubanischen Nationalflagge und dem berühmten Che-Bildnis von Alberto Korda auf. Heard ist da skeptisch: »Nur eine Marketingmasche, oder?« Wie skurril Fußballhemden mit Sport, Mode, Musik, Kommerz und Politik verquickt sein können – Heards Hommage »Fußballtrikots« zeigt es an 150 ausgewählten Exemplaren.