Der Ideenschmuggler

»Blitzgescheit, intuitiv einfach, unterhaltsam« – Wiglaf Droste über Andrea Camilleri (Foto, 2010)

Ende der 60er Jahre, in hoffnungsvolleren Zeiten als heute, kamen zwei Verfilmungen von Kriminalromanen des italienischen Schriftstellers Leonardo Sciascia (1921–1989) in die Kinos beider deutscher Staaten: »Zwei Särge auf Bestellung« in der Regie von Elio Petri und »Der Tag der Eule« (in der DDR unter dem Titel »Don Mariano weiß von nichts«), gedreht von Damiano Damiani. Heute noch sehenswert. Denn es waren Lehrfilme über das, was heute »tiefer Staat« genannt wird. Es ging um den Kampf zwischen einem Unbestechlichen und dem allgegenwärtigen Filz aus Mördern und korrupter Politik, in Italien damals aus Mafia und regierender Christdemokratie – beide im Faschismus wurzelnd. Das literarische Motiv ist uralt. Homers »Odyssee« steht am Anfang, zuvor war es in den Western Hollywoods oder der »Schwarzen Serie« in den USA der 40er und 50er Jahre wieder da.

Andrea Camilleri, 1925 geboren, verkrachter Student, Regisseur, jahrzehntelang Lehrer an der Akademie der Dramatischen Künste in Rom, Drehbuchautor und Verfasser von mehr als 100 Büchern, gestorben in der vergangenen Woche, freundete sich mit Sciascia 1961 an, als dessen »Tag der Eule« erschien. Camilleri hatte damals seit drei Jahren eine zunächst auf sechs Monate befristete Vertretungsstelle beim der italienischen Rundfunk RAI erhalten. Er blieb 30 Jahre. 1954 hatte die RAI ihn noch abgewiesen, weil er Kommunist war.

Nach 1.300 Regiearbeiten für das Radio, 120 Theaterinszenierungen und 80 Fernsehproduktionen ging Camilleri 1988 in Pension und begann nach dem Vorbild unter anderem Sciascias zu schreiben. Er hatte zwar bereits 1978 einen Roman veröffentlicht, aber in Kleinstauflage. Das blieb so, bis 1996 sein zweiter und dritter Krimi um den Commissario Montalbano (der erste war 1994 erschienen), benannt nach dem katalanischen Autor Manuel Vázquez Montalbán (1939–2003), enorme Resonanz erhielt, bald verfilmt und in 40 Sprachen übersetzt wurde. Der Commissario ist »aufdringlich, anmaßend, unsympathisch« (Camilleri), aber eisern in seinem Wahrheitsdrang und er steht politisch links, also ein Illusionsloser. Anders als die Ermittler bei Sciascia klärt er zwar seine Fälle auf, aber die Unversöhnlichkeit mit den Verhältnissen bleibt. Camilleri meinte jüngst, in Italien herrsche mehr Fäulnis als in Hamlets Dänemark.

Wiglaf Droste fasste das Grundthema Camilleris 2016 in einem jW-Beitrag über dessen »bewundernswerte Produktivität« so zusammen: »Wie ein integrer Mann, der es ablehnt, sich dem Machtkartell aus Klerus, Adel beziehungsweise Geldadel, Mafia und Justiz zu fügen, in Misskredit gebracht und zerstört werden soll.« Der Autor schreibe und formuliere »blitzgescheit, intuititiv einfach und zum Nichtausderhandlegenkönnen unterhaltsam zugleich« – das sei »große Kunst«. Andere schrieben vom »Balzac von Porto Empedocle«, die Hafenstadt auf Sizilien war Camilleris Geburtsort.

Der Autor meinte, er nutze den Erfolg der Krimis, um »bestimmte politische und soziale Ideen unters Volk zu bringen. Ich betätige mich als Ideenschmuggler.« Sein enormes Wissen in Philosophie, Geschichte und Literatur erlaubte ihm, sich souverän in historischen Stoffen zu bewegen, etwa als er in »Die Revolution des Mondes« 2013 schilderte, was geschah, als Sizilien 1677 einen Monat lang von einer Frau regiert wurde. Vor allem aber galt für ihn, was er über den Carabinieri-Kommandanten eines sizilianischen Bergdorfes 2005 in der Erzählung »Das Medaillon« schrieb: Es sei ihm »gelungen, nahezu alles über alle zu erfahren«, was auch als Variante von »nichts Menschliches ist mir fremd« gelesen werden kann. Nach diesem Motto lebte Camilleri selbst, angefangen mit dem Verrauchen von mehr als 60 Zigaretten am Tag übers 80. Lebensjahr hinaus bis zu seiner und Montalbanos breit zelebrierten Verehrung der Küche Siziliens. Camilleris Popularität kam in Italien der des Papstes gleich. Für den Nobelpreis wurde er immer wieder benannt, ohne ihn zu erhalten. Figuren wie den faschistischen Innenminister Matteo Salvini bedachte er 2018 mit: »Ich bin kein gläubiger Mensch. Doch wenn ich Salvini mit dem Rosenkranz in der Hand sehe, bekomme ich Brechreiz.« Ein scharfsichtiger Kenner von Gesellschaft und Menschen ist tot.