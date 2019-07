Eduardo Munoz/Reuters »Wir durchsuchten den ganzen Tag irgendwelche Häuser. Borges schoss einem Hund ins Gesicht«

Der Anfang von »Cherry« ist gleichsam das Ende der Geschichte: Ein Junkie überfällt dilettantisch eine Bank, um an Geld für den Drogennachschub zu kommen. Er wird erwischt. Wird’s ab hier ein Krimi? Nein, ein modernes US-amerikanisches Sozialdrama.

Vom Schutzumschlag schaut uns ein schlaksiger Typ schief und unsicher an. Es handelt sich um Nico Walker, aktuell einsitzend wegen diverser Banküberfälle. Sein Blick ist ernst; Nase, Augen, Mund suggerieren Angst und Neugier. Will der mich abmurksen, oder hält er gleich um die Hand meiner Tochter an?

Babyface Walker hat seine eigene Geschichte aufgeschrieben. Er sagt uns, auch wenn du völlig am Arsch bist, lauert vielleicht doch irgendwo die gute alte Hoffnung und reicht dir ihren kleinen Finger. So jedenfalls erging es dem Autor. Er schickte lose Teile seiner Biographie an einen versierten Büchermacher, der prompt anbiss, weil er das Potential der Geschichte erkannte.

Schreiben als Ausweg aus dem verfickten Leben eines Kriegsveteranen auf Droge: Walker kam mit 21 aus dem Irak zurück und hatte nichts als Müll im Kopf. Zugegeben, vor seinem Kriegseinsatz war er auch nicht viel klarer. Egal, die Sprache ist dreckig, und die Story eines Opioidsüchtigen hat’s in sich, auch in ihrer Troslosigkeit. »Wir durchsuchten den ganzen Tag irgendwelche Häuser. Borges schoss einem Hund ins Gesicht. Sieben. Punkt. Sechs. Zwei. Sonst ist nichts weiter passiert.«

Leider haben Walker diverse Vögel ordentlich reingequatscht. Die Dialoge mit seiner Junkiefreundin nerven erheblich, und irgendwer – garantiert nicht der arme Jungautor – hat die Story unnötig verwässert. Jeder Satz über Hoffnung und Beziehungskram ist einer zuviel; hätte man sich straight auf Krieg, Drogensucht und Knast konzentriert, Walker wäre ein warmes Plätzchen im Autorenhimmel sicher.

Cherry – so wird bei der Army das Frischfleisch, der Neuling genannt, der nicht selten ruck, zuck eine blaue Bohne frisst und ein paar Tage später im Leichensack zur Kriegerwitwe retour geht. Krieg ist scheiße, sagen Buch und Autor, Drogensucht und Knast nicht viel besser. Hatte man sich zwar schon vorher gedacht. Das macht aber nix.