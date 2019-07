Opfer nach Hautfarbe ausgewählt

Arne Dedert/dpa Markierungen in Wächtersbach: Nach dem Mordversuch wird weiter ermittelt

Der Schuss auf einen 26jährigen Eritreer am Montag nachmittag im hessischen Wächtersbach war nach ersten Erkenntnissen rassistisch motiviert. »Wir gehen momentan ganz klar von einem fremdenfeindlichen Motiv aus«, sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Dienstag laut Nachrichtenagentur dpa. Das nach einem Bauchschuss schwer verletzte Opfer sei »aufgrund seiner Hautfarbe« ausgewählt worden. Auch andere Hinweise aus der Durchsuchung der Wohnung des mutmaßlichen Täters, der sich nach der Tat selbst erschoss, erhärteten diese Vermutung. Gleichzeitig wollte der Sprecher nicht eindeutig bestätigen, dass eine »rechtsextreme oder rechtsnationalistische Gesinnung im Raum steht«. Zumindest soll bisher unklar sein, ob es sich um einen organisierten Neonazi handelte.

»Wir haben nach derzeitigen Ermittlungen keine belastbaren validen Erkenntnisse, dass Kontakte in die rechtsnationale oder rechtsextreme Szene bestanden«, sagte der Sprecher. Allerdings stünden die Ermittlungen noch ganz am Anfang. Das Umfeld und die Vergangenheit des 55 Jahre alten Mannes würden nach entsprechenden Kontakten durchleuchtet. »Der Verantwortung, die wir da haben, sind wir uns durchaus bewusst.«

Der mutmaßliche Täter habe wohl gezielt nach einem Opfer gesucht. Der Eritreer sei dann offenbar ein Zufallsopfer gewesen. Augenzeugen benachrichtigten die Rettungsdienste und die Polizei. Der 26jährige sei nach seinen Informationen nach einer Notoperation außer Lebensgefahr, sagte der Behördensprecher. Der 55jährige hatte sich nach der Tat mit einem Schuss in den Kopf getötet. Bisher sei der Mann nicht polizeiauffällig gewesen, hieß es. Bei dem deutschen Staatsangehörigen seien zwei halbautomatische Waffen gefunden worden. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurden ein Abschiedsbrief sowie drei weitere Waffen sichergestellt, eine halbautomatische Pistole und zwei Langwaffen. Alle hätten sich legal im Besitz des Mannes befunden, hieß es. Die Stadt Wächtersbach hat unterdessen für Dienstag abend zu einer Mahnwache am Tatort aufgerufen. (dpa/jW)