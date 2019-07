Zuschauer im Rücken

Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa Mein Ball, dein Ball: Viktoria Kölns Steffen Lang (r.) und John Adam Straith von FC Hansa Rostock im Zweikampf

Gefühlt so früh wie nie zuvor rollt seit dem Wochenende wieder der Ball im hiesigen Profikickwesen. Exklusiv durfte sich zunächst die institutionalisierte Drittklassigkeit präsentieren, bevor ab Freitag dann auch in der Zweiten Liga wieder der Alltag beginnt. Ohne Siege blieben zum Auftakt die vier Aufsteiger. Direkt gegenüber standen sich dabei am Sonntag mit dem Chemnitzer FC und Waldhof Mannheim zwei der Novizen. 1:1 hieß es nach zwei grundverschiedenen Halbzeiten. Waldhof beherrschte die erste, kam aber trotz vieler Chancen nur durch den luxemburgischen Nationalspieler Maurice Deville zu einem Treffer. »Mit dem 0:1 zur Pause konnten wir zufrieden sein«, räumte CFC-Trainer David Bergner später ein, sah seine Elf nach Wiederanpfiff jedoch verbessert. »Mit den Zuschauern im Rücken gelang dann die Wende«, befand er weiter. Dennoch bedurfte es eines Mannheimer Eigentors, um auszugleichen.

Deutlich mehr Spektakel war tags zuvor beim 3:3 zwischen Hansa Rostock und Viktoria Köln, einem weiteren Aufsteiger, geboten. Schon nach 19 Minuten führte Hansa gegen erschreckend defensivschwache Gäste mit 3:0 und schien auf einen Kantersieg zuzusteuern. Vor allem Viktoria-Abwehrspieler Bernard Kyere entpuppte sich als wahrer Slapstickspezialist. Seinem Eigentor zum 0:1 (9.) ließ er alsbald den nächsten Blackout folgen: Völlig unbedrängt stolperte er den Ball Hansa-Angreifer Pascal Breier in den Lauf, der mühelos erhöhte, ehe Aaron Opoku hübsch per Hackentrick zum 3:0 traf. Zur Halbzeit hatte Ex-Hansa-Trainer Pavel Dotchev, nun bei der Viktoria an der Bande zu finden, ein Einsehen und nahm Kyere vom Feld. Offensiv hatten die von Kapitän Mike Wunderlich und dem sehr auffälligen Flügelflitzer Kevin Holzweiler, dem das wichtige 1:3 in der 49. Minute gelang, angetriebenen Kölner schon zuvor angedeutet, dass sie in der Liga mithalten können – nun passte es auch defensiv. Albert Bunjaku, früherer Schweizer Nationalspieler und schon 35 Lenze zählend, traf doppelt für die Viktoria, die am Ende sogar dem Sieg näher war.

Ebenfalls sechs Tore fielen in Magdeburg, wo der Zweitligaabsteiger im Duell zweier Mitfavoriten mit 2:4 gegen Eintracht Braunschweig unterlag. »Wir haben das Spiel in der ersten Hälfte verloren und zwei Tore hergeschenkt«, war FCM-Coach Stefan Krämer hinterher angesäuert. Mit 1:3 war man in die Pause gegangen, doch obwohl Torjäger Christian Beck schon bald nach Sekundenschlaf des Braunschweiger Torhüters auf 2:3 verkürzte (51.), fiel den Magdeburgern in der Folge so gut wie nichts mehr ein. Mit seinem dritten Tor des Nachmittags setzte Martin Kobylanski in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Zum ersten Tabellenführer kürte sich jedoch der MSV Duisburg, der Sonnenhof Großaspach 4:1 schlug. Braunschweig, die Würzburger Kickers (3:1 gegen den vierten Aufsteiger Bayern München II) und der FSV Zwickau (2:0 in Meppen) folgen.