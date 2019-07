Warten auf den Showdown

Riccardo Antimiani/ANSA/AP/dpa Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte (M.) mit seinen Stellvertretern Luigi Di Maio (l.) und Matteo Salvini in Rom (17.1.2019)

Nicht einmal der Flug des Italieners Luca Parmitan in den Weltraum am Samstag kann die seit Monaten schwelende Regierungskrise zwischen der faschistischen Lega von Vizepremier Matteo Salvini und dem Chef der rechten »Fünf-Sterne-Bewegung« (M5S), Luigi Di Maio, ebenfalls Vize des Ministerpräsidenten, aus den Medien verdrängen. Gerechnet wird mit einem offenen Showdown noch vor Beginn der Parlamentsferien nächste Woche. Auch eine Regierungsbildung ist möglich. Italien sieht einem »Sommer der Angst, der Unsicherheit« und der »sozialen Spannungen«, entgegen.

Auch die »Affäre Metropol«, also die angebliche Wahlkampfhilfe aus Russland, sei für Salvini noch lange nicht ausgestanden, meint der Mailänder Corriere della Sera zu wissen. Der Lega-Chef sei in einem »Belagerungszustand«. Die angekündigte Klage gegen das Onlineportal Buzzfeed, das als erstes über die Geschichte geschrieben hatte, wurde bislang nicht eingereicht.

M5S hat sich inzwischen der Forderung der oppositionellen Demokratischen Partei (PD) angeschlossen, eine parlamentarische Untersuchung einzuleiten. Da die M5S im Gegensatz zur Lega zudem für Ursula von der Leyen als EU-Kommissionschefin gestimmt hat, kündigte Salvini der Partei bereits am Donnerstag das Vertrauen auf.

Seither packen die Kontrahenten noch einmal ihre gegensätzlichen Forderungen auf den Tisch. Neben dem Mindesteinkommen, einem von Salvini blockierten Wahlversprechen, verlangt der Vorsitzende der Fünf-Sterne, Di Maio, den Mindestlohn von neun Euro brutto – und zwar ab sofort. Di Maio bekräftigt auch noch einmal seine Ablehnung der von Salvini befürworteten Hochgeschwindigkeitsstrecke Turin-Lyon.

Verschärft wird der Konflikt dadurch, dass der Innenminister das alte Ziel der Lega, die Abspaltung des Nordens, in Form einer erweiterten Autonomie durchsetzen will – zunächst durch die Eigenständigkeit der Regionen bei der Gestaltung des Schulsystems.

Dem parteilosen Premier Giuseppe Conte, der Salvini bremsen sollte, dämmert langsam, dass der Lega-Chef an ihm vorbei ein faschistisches Regime errichtet. Jüngstes Beispiel dafür ist, dass er die in Camps in Italien lebenden Sinti und Roma durch eine Registrierung vertreiben will. Im vergangenen Jahr waren seine verfassungsfeindlichen Pläne einer ethnischen Volkszählung der in Italien lebenden etwa 120.000 bis 180.000 Minderheit am Einspruch von Staatspräsident Sergio Mattarella gescheitert.

Conte, der Neuwahlen vermeiden möchte, versucht derweil »die Geister der Krise zu vertreiben«. Laut ANSA sprach er am Freitag davon, einen »Ausgleich der verfeindeten Regierungspartner« suchen zu wollen, indem er die Autonomiepläne Salvinis berücksichtigt und M5S gleichzeitig eine »breite, komplexere Steuerrefom« verspricht. In der Frage der Migration versteckt er sich hinter der Erklärung, dass »das Phänomen der Einwanderung auf europäischer Ebene durch europäische Mechanismen angegangen werden muss«, lehnt aber vom Innenminister verhängte Bußgelder gegen »illegal« italienische Häfen anlaufende Schiffe ab. Aber laut Corriere schiele Conte »auf die Opposition«. Giorgia Melonis faschistische »Brüder Italiens« (FdI) und Silvio Berlusconis extrem rechte »Forza Italia« schließe er aber aus. Es gehe also um die PD, mit der rein rechnerisch ein Kabinett gemeinsam mit M5S möglich wäre.

Es scheint, dass die Dinge von Salvini abhängen. Der hatte erklärt, »die Krise ist eröffnet«, man könne auch im Ferienmonat August den Bruch vollziehen. Das würde bedeuten, es gibt Neuwahlen. Die Lega stehe laut Corriere »Gewehr bei Fuß«. Umfragen sagen ihr 36 Prozent voraus, während M5S auf 17,4 abrutscht. Im März 2018 hatte die faschistische Allianz von Forza Italia, den Brüdern Italiens und Lega zwar 37 Prozent erreicht, aber Salvini selbst nur 17 Prozent, während M5S mit 32 Prozent stärkste Partei geworden war. M5S-Chef di Maio, der bei den vergangenen vier Regionalwahlen vor allem wegen der nicht erfüllten Versprechen herbe Schlappen erleiden musste, befürchtet, auch bei Parlamentsneuwahlen eine schwere Niederlage. Er erklärte am Freitag zum zigsten Mal: »Ich schließe aus, dass es eine Krise geben könnte.«