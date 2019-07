Helmut Müller gestorben

Rüdersdorf. Der langjährige Vize der Berliner SED-Bezirksleitung, Helmut Müller, ist wenige Wochen nach seinem 89. Geburtstag am Freitag in einem Rüdersdorfer Krankenhaus gestorben. Das teilte der zur Eulenspiegel-Gruppe gehörende Verlag Edition Ost am Wochenende mit. Müller wurde am 12. Juni 1930 in Reichenberg (Liberec) im heutigen Tschechien geboren. 1946 kam er nach Thüringen, wo er zunächst als Bauarbeiter in Merkers und dann als FDJ-Funktionär in Eisenach arbeitete. Von 1971 bis Ende 1989 war er 2. Sekretär der SED-Bezirksleitung Berlin und gehörte seit 1976 dem Zentralkomitee der SED an. Nach Absetzung Konrad Naumanns als 1. Sekretär der SED-Bezirksleitung amtierte Müller 1985 kurz als Berliner Parteichef, bis Günter Schabowski diese Funktion von ihm übernahm. (jW)