Vorgezogene Wahlen im Kosovo

Laura Hasani/Reuters Kosovos Premierminister Ramush Haradinaj (19.7.2019)

Nach dem Rückzug folgen Neuwahlen. Am 8. September sollen die Bewohner der 2008 einseitig und völkerrechtswidrig von Serbien abgespaltenen Provinz Kosovo ein neues Parlament bestimmen. Das haben lokale Medien am Montag unter Berufung auf den kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci gemeldet. Die vorgezogene Abstimmung war notwendig geworden, nachdem der bisherige Regierungschef Ramush Haradinaj am Freitag bekannt gegeben hatte, sein Amt niederzulegen.

Haradinaj hatte diesen Schritt damit begründet, dass er eine Vorladung als Beschuldigter des Spezialgerichts für das Kosovo in Den Haag erhalten habe. Er wolle nicht als Premierminister, sondern als Privatperson vor die Richter treten, erklärte er. Der Hintergrund des Rücktritts dürfte indes der anhaltende Konflikt zwischen Haradinaj und Thaci bezüglich des vom Westen verordneten »Dialogs« zwischen Pristina und Belgrad sein.

Haradinaj lehnt einen vom serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic im vergangenen Jahr vorgeschlagenen Gebietsaustausch zwischen Serbien und seiner abtrünnigen Provinz ab. Thaci hatte statt dessen Gesprächsbereitschaft signalisiert. Im vergangenen November goss der Premier zusätzlich Öl ins Feuer, als er die Zölle auf Produkte aus Serbien und Bosnien-Herzegowina um 100 Prozent erhöhte.

Die Lage ist seitdem angespannt, immer wieder kommt es zu Provokationen von kosovarischer Seite. Gleichzeitig hat der Verfassungsgerichtshof in Pristina entschieden, dass Thaci nicht eigenständig Verhandlungen mit Vertretern Serbiens führen dürfe, dies sei Aufgabe der Regierung. Haradinaj dürfte darauf spekulieren, dass seine Demokratische Partei des Kosovo (PDK) gestärkt aus den vorgezogenen Neuwahlen hervorgeht und er sich damit im Machtkampf in Pristina gegen Thaci durchsetzt.

Das Spezialgericht für das Kosovo wurde 2011 durch die Parlamentarische Versammlung des Europarats gegründet, um Kriegsverbrechen juristisch aufzuarbeiten, die in der Provinz zwischen 1998 und 2000 begangen wurden. Ob Haradinaj belangt werden wird, ist fraglich. Bereits das ehemalige Jugoslawien-Tribunal ließ kosovarische Kriegsverbrecher ungeschoren. Einer von ihnen war trotz erdrückender Beweise der ehemalige UCK-Kommandeur Haradinaj: Im Laufe seines Prozesses wurden von zehn Zeugen neun ermordet, einer schwieg nach einem gescheiterten Anschlag gegen ihn.