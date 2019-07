Gegenwind für Duterte

Bullit Marquez/AP/dpa

In der philippinischen Hauptstadt Manila sind am Montag Tausende zum Kongressgebäude marschiert, in dem Präsident Rodrigo Duterte seine vierte »Rede zur Lage der Nation« gehalten hat. Bei strömendem Regen protestierten unter anderem Gewerkschafter gegen Arbeitsbedingungen, niedrige Löhne und die hohe Arbeitslosigkeit. Gegenüber der Tageszeitung Manila Bulletin betonte Elmer Labog, Vorsitzender der Gewerkschaft Kilusang Mayo Uno (»Arbeiterbewegung 1. Mai«), dass die Löhne nach drei Jahren Duterte bei weitem nicht zum Leben reichten. (jW)