Es knackt so schön

Ibrahim Al Ali/Moloko Verlag Der Geruch von Blut: Illustration von Ibrahim Al Ali

1978 schreibt Ozan Ata Canani, Sohn türkischer Arbeitsimmigranten, einen Song, in dem es heißt: »Sie nennen uns Gastarbeiter, unsere deutschen Freunde.« Der »Gastarbeiter«, diese euphemistische Vokabel, ist das deutsche Lieblingswort von Jannis Poptrandov, dessen Debütband »Zum Nachdenken bleibt keine Zeit« im Mai bei Moloko-Print erschienen ist. Darin sind zwei Dutzend Prosagedichte versammelt, die im besten Sinn populär sind, weil sie sprachlich locker und unbeschwert daherkommen, auch wenn es um ernste Dinge geht, z. B. in einem Schuhladen – einem von der Sorte, wo der Ladeninhaber Store Manager heißt – an dem Tag, als sich der Einmarsch der US-Armee in den Irak zum elften Mal jährt: »fünfzig, sechzig irakische Körper ineinander verschmolzen – ein Kunstwerk der Hölle im Namen der Demokratie.« In solch einem Laden zu schuften und den Super Chief Sales Officer nicht gegrüßt zu haben, kann schon mal heißen, dass der Arbeitsvertrag nicht verlängert wird. Sang- und klanglos findet man sich wieder als eine »Randnotiz des boomenden Kapitals« in der »Brigade des Niedergangs westlich zivilisierter Zustände«, im Raucherraum einer Kantine, wo manchmal »eine Kakerlake in der XXL-Bulette landet. Macht nix, sagen die arbeitslosen Maurer und Müllkutscher und Estrichleger, Kakerlaken enthalten jede Menge Proteine, und außerdem knackt es so schön beim Kauen«. Derlei prekäre Angelegenheiten und das leichtgemachte Lachen darüber verraten Poptrandovs Vorliebe für Schriftsteller wie Philippe Djian, Richard Brautigan oder Roberto Bolaño.

Die Gedichte sind aber nicht nur Einzelstücke. Manche Passagen verdichten sich im Verlauf des Buches zu Raum und Zeit überspannenden Episoden: Eine Kreuzberger Pizzeria, als das Mittelmeer noch eine »riesige Schlucht« war, und nun kommen »die Jungs mit ihren Kapuzen und müden Gesichtern«; sie hatten sich auf den Weg gemacht, »um das gigantische Meer zu bezwingen, bewaffnet mit dem Staub ihrer Dörfer und den Knochen ihrer Urgroßväter, die im Schatten der Baumwollplantagen ausgepeitscht wurden«. Als sensibler Kommentator zeigt uns der Autor, dass auch Satire ihren Platz in der Lyrik hat, etwa wenn er die Servilität in den selbsternannten Qualitätsmedien vorführt, in Gestalt von Sandra Maischberger (»Gedanken schießen durch ihren Kopf. Diese ganzen unergründlichen Zusammenhänge da draußen. Was hat es nur zu bedeuten?«) oder Anne Will (»Würden Sie nach Griechenland in den Urlaub fliegen? – Nie im Leben, sagen die halbnackten Badegäste. Diese verfluchten Betrüger, Schmarotzer auch noch finanziell unterstützen. Nein, das kommt nicht in Frage«), oder wenn er die Arroganz und Saturiertheit der Besitzenden und Mächtigen aufs Korn nimmt: Im Hinterhof »bewundert der Hausbesitzer die neuen Mülltonnen, seine Schuhe sind blitzblank poliert, überall der Geruch von Rosenöl und Blut und Mord und Inzest in den Parlamenten«. »Und unser großer Koordinator zitierte Napoleon: ›Eine einzige Nacht in Paris genügt, um alles neu zu bevölkern.‹«

Ibrahim Al Ali/Moloko Verlag Illustration von Ibrahim Al Ali

Jannis Poptrandov ist damit aufgewachsen, durch die Kulturen zu switchen, er wurde in Berlin-Kreuzberg als Kind von Einwanderern aus Südosteuropa geboren. Darum ist es naheliegend, dass sein Buch mit Zeichnungen des jordanischen Künstlers Ibrahim Al Ali ausgestattet ist. Auf dem Buchumschlag sehen wir das Porträt einer verwundeten Figur mit zwei Hälsen, aber nur einem Kopf. Poptrandovs Vater starb Mitte der 80er Jahre, seine Mutter ging zurück nach Griechenland. Der Sohn blieb und wurde selbst »Gastarbeiter« – ein »Gastarbeiter der Poesie«, der von Typen wie Adorno nicht besonders geschätzt wird: »Deine Eltern haben’s gerade mal bis zur fünften Klasse gebracht. Du hast absolut nichts in der Literatur verloren.« Und so schaufelt Theodor Ludwig Wiesengrund eine Grube für den Dichter, aber es soll anders kommen …

Seit die ersten Texte von Jannis Poptrandov in der ehemals ostdeutschen Zeitschrift telegraph und im BasisDruck-Kontinuum Abwärts! erschienen, war er bei vielen Lesungen präsent – bis sein Ruf Athen erreichte. Dort kam 2016 sein Leporello »Η Ευρώπη μυρίζει τελειότητα« (»Europa riecht nach Vollkommenheit«) im Verlag Teflon heraus. Und auch wenn ihm manchmal wenig Zeit zum Nachdenken bleiben mag, so hat er doch herausgefunden, dass es besser ist, sich von Klischees zu verabschieden: »Also ramme ich Ted die Faust in den Magen und er stürzt ins frisch ausgehobene Grab.«