»Fridays for Future«: Mannheim hebt Bußgeldbescheide auf

Blaumachen ohne Bußgeldzahlung: Demonstration der Bewegung »Fridays for future«

Mannheim. Nach breiter Kritik hat die Stadt Mannheim die Bußgelder gegen vier Familien aufgehoben, deren Kinder während der Schulzeit an Protesten der Klimaschutzbewegung »Fridays for Future« teilgenommen hatten. »Die Besonderheit dieser Fälle im Vergleich zum klassischen Schulschwänzen« sei zunächst nicht aufgefallen, begründete die Stadt in einer Mitteilung vom Donnerstag die Entscheidung. Die Schule hätte andere Maßnahmen als die Bußgelder ergreifen können. Für die betroffenen Familien heißt das, sie müssen die 88,50 Euro nicht zahlen.

Schüler, Eltern und Lehrer hatten die Bußgelder in Mannheim kritisiert, während die baden-württembergische Kultusministerin Verständnis für die Maßnahme zeigte. »Wer demonstriert und die Schule regelmäßig verpasst, der muss mit Bußgeldern rechnen.« Sie trage die Entscheidung der Schule mit, sagte Susanne Eisenmann (CDU) dem Sender SWR. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hatte die Bußgelder damit gerechtfertigt, dass diese nicht nach einmaligem Fehlen erteilt worden seien, sondern das Ende einer Kette mit Gesprächen und »Alternativangeboten« zu den Schulstreiks gewesen seien. Die Schule selbst wollte am Donnerstag keine Auskünfte erteilen. (dpa/jW)