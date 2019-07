Zeit für eine Bilanz

jW

Die »Medienkajüte«, also die, in der mein Kollege Olmo Calvo und ich schlafen, liegt dem Bug am nächsten. Wenn das Meer bewegt ist, dann schaukelt sie am stärksten und wenn, wie jetzt, der Anker geworfen wird, hast du das Gefühl, als wären die großen Kettenglieder direkt über deinem Kopf.

Es ist 5.47 Uhr, vor kurzem hat der Wecker zum ersten Mal geklingelt, und du weißt, dass du dieses Klingeln überhören kannst. Draußen ist es schon hell, das heißt, dass wir wieder weiter nördlich sind. Wir werden zum Ende des ersten Einsatzes an Land gehen.

Lampedusa ist immer schön, aber vom Wasser aus ist der Hafen der »Perle des Mittelmeeres« im Morgengrauen ein spektakulärer Anblick. Bis vor zwei Tagen lagen hier die »Mediterranea« und die »Alan Kurdi«, und die Geschichten der beiden Schiffe endeten unterschiedlich.

Gegen die Besatzung der »Mediterranea« wird wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ermittelt, während das Schiff der deutschen NGO Sea Eye Kurs auf Malta nahm. Dort wurde ihm zuerst befohlen zu stoppen, man drohte damit, Kriegsschiffe zu entsenden, aber wenige Stunden später hatte die Regierung bereits die 66 Migranten, die sich an Bord befanden, irgendwo untergebracht. Eine Niederlage für die »harte Linie« Italiens und für die »Internationale der Souveränen«, die keine der von der »Sea Watch 3« und der »Mediterranea« an Land gegangenen Personen verlegen kann.

Wir werden hier die Besatzung wechseln und uns mit Essen und Wasser versorgen. Nach 14 Tagen auf See werden viele Teilnehmer des 63. Einsatzes der »Open Arms« nach Hause zurückkehren, während ich auch die nächsten Wochen an Bord bleiben werde.

Es war ein seltsamer Einsatz, anders als die früheren. Die Regierung des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez droht dem Schiff und der NGO mit einer Geldstrafe von 901.000 Euro. Das würde das Ende einer der besten Erfahrungen der Seenotrettung von Lesbos bis zum zentralen Mittelmeer bedeuten.

Oft lese ich – auch von Leuten, die sich als Linke verstehen – die Behauptung, an den NGOs sei irgend etwas faul oder hinter ihnen würden sich irgendwelche Geheimnisse verbergen. Sie entnehmen ihr Wissen Zeitungen wie Il Giornale oder Libero, bei denen alles auf Verdacht und Verschwörung basiert.

Die Bilanzen der NGOs sind öffentlich zugänglich, vor allem darf man nicht alle in einen Topf werfen. Zwischen »Save the Children« und »Emergency« liegen Welten, zumindest was mich anbelangt.

Mit Blick auf das Menschliche hingegen ist die Bilanz eindeutig, denn trotz der drohenden Geldstrafe wurden bei diesem Einsatz 55 Personen gerettet, die sich an Bord eines kleinen Fischerbootes befanden, dem später die italienische Küstenwache zu Hilfe kam. Wir halfen einem kleinen Boot mit sechs Männern an Bord, wir gaben den 54 Menschen an Bord der »Mediterranea« ärztliche Hilfe und Lebensmittel und der »Alex« Geleitschutz bis nach Lampedusa. Mehr als 100 Personen wurde geholfen, ohne dass das Schiff beschlagnahmt wurde.

Jetzt ist es an der Zeit, Vorräte zu laden und die Besatzung auszuwechseln. Dann stechen wir wieder in See.