Wahl-Umfrage: AfD stärkste Partei in Brandenburg

Christoph Soeder/dpa Wahlkampfauftakt der Brandenburger AfD am 13. Juli in Cottbus

Berlin. Die AfD ist einer Umfrage zufolge aktuell die stärkste Partei in Brandenburg. Würde an diesem Sonntag gewählt, käme sie auf 21,3 Prozent der Stimmen, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Civey-Befragung für den Berliner Tagesspiegel und Spiegel Online ergab.

Die SPD erreicht demnach 17,2 Prozent und liegt damit knapp vor der Linken mit 16,9 Prozent. Die CDU landet in der Umfrage mit 16,3 Prozent auf Rang vier vor den Grünen mit 15,1 Prozent. Die FDP liegt bei 5,2 Prozent und kann nicht sicher damit rechnen, nach der Wahl am 1. September in den Landtag in Potsdam einzuziehen. Die Daten wurden vom 19. Juni bis zum 17. Juli erhoben. In die Umfrage flossen Antworten von 2.892 Teilnehmern ein. (dpa/jW)