Anschlag vor Universität

Omar Sobhani/Reuters

Bei einer Explosion am Eingang der Universität Kabul sind mindestens acht Menschen getötet worden. Mindestens 33 weitere seien verwundet worden, teilte der Sprecher des afghanischen Gesundheitsministeriums, Wahidullah Majar, am Freitag mit. Demnach habe ein Selbstmordattentäter einen Sprengsatz in einem Auto gezündet. Zwei weitere Magnetbomben seien von der Polizei entschärft worden. Dem Fernsehsender Tolo News zufolge ereignete sich die Explosion, als mehrere Studenten am Eingang warteten. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff. (dpa/jW)