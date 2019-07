Aus gegebenem Anlass

Rainer Jensen/dpa Problem vertausendfacht: Ines Geipel soll auf die heutigen Zustände schimpfen

Sehr geehrte Frau Professor Ines Geipel,

die Sie Ihr Leben der Anprangerung des Dopings in der DDR gewidmet haben. Ich wende mich an Sie vor dem Hintergrund der letzte Woche erfolgten europaweiten Antidopingrazzien im Freizeitsport (jW berichtete). Nicht, um Sie von Ihrer Mission abzuhalten, Gott bewahre, nein. Im Gegenteil, ich will Sie noch ermuntern, allerdings verbunden mit der Bitte, Ihre Vorträge um ein paar Wahrheiten anzureichern.

1. Gedopt wurde seinerzeit in allen Ländern, in Ost wie West, das war nicht auf die DDR beschränkt. Und wenn in den vergangenen Jahrzehnten mehr belorussische oder ukrainische Sportler des Dopings überführt wurden, so nicht, weil dort mehr und anderswo weniger gedopt wurde. Das ist eher als Ausdruck der Rückständigkeit dieser Länder in der einschlägigen Forschung zu werten.

2. Es hat in der DDR staatliche Dopingprogramme gegeben. Solche sind aber auch für die Bundesrepu­blik Deutschland nachweisbar (u. a. in Vorbereitung der Olympischen Spiele 1972 in München). Es ist wahrscheinlich, dass diese Forschung danach in der Bundesrepublik – zumindest was ihren staatlichen Charakter betrifft – entweder eingestellt worden ist oder allenfalls im Geheimen weiterbetrieben wurde.

3. Es gibt ja heute jede Menge Bürgerrechtler, die sich seit 30 Jahren um die Bürgerrechte nicht mehr kümmern. Die nicht müde werden, die DDR für ihre vermeintlich oder tatsächlichen negativen Seiten tagtäglich an den Pranger zu stellen, während sie für die unfassbaren Verbrechen des Westens und auch für katastrophale Entwicklungen in Ostdeutschland konsequent blind und taub sind. Und das gilt auch für Ihr Spezialgebiet, Frau Geipel. Wie das nunmehr offen zutage getretenen Ausmaß des Dopings im heutigen Breitensport jedem vermittelt, ist das Dopingproblem gegenüber DDR-Zeiten nicht zurückgedrängt worden, sondern es hat sich vertausendfacht. In der DDR gab es Doping in ausgewählten, kleinen Kreisen des Spitzensports. Heute – so jedenfalls die Darstellung in ARD und ZDF – gibt es das in jeder Muckibude. Sie hätten also hundertmal mehr Anlass, auf die heutigen Zustände zu schimpfen. Bitte tun Sie das, vergessen Sie die DDR dabei nicht, und seien Sie unseres Beifalls sicher. Ergänzt mit den oben genannten Wahrheiten. Die Wirkung Ihrer Vorträge und Ihre Glaubwürdigkeit, Frau Geipel, kann sich auf diese Weise nur erhöhen.

Sport (Doping) frei!