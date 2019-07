Kurswechsel fällt aus

Kai Pfaffenbach/REUTERS Der scheidende EZB-Präsident Mario Draghi (Frankfurt am Main, 10. April 2019)

Mit der Veröffentlichung des Protokolls der Juli-Sitzung ihres Rates ließ die Europäische Zentralbank (EZB) vergangene Woche eine kleine Bombe platzen. Es habe »große Übereinstimmung« gegeben, dass man für Maßnahmen wie weitere Zinssenkungen oder eine Wiederaufnahme der erst Ende 2018 ausgelaufenen Anleihenkäufe bereit sein müsse, war dem Papier zu entnehmen.

Einer am Donnerstag veröffentlichten Reuters-Umfrage zufolge erwarten 70 Prozent der beteiligten Ökonomen, dass bereits in der kommenden Woche entsprechende ­Maßnahmen vorbereitet werden. 95 Prozent gehen davon aus, dass die vom scheidenden EZB-Chef Mario Draghi vielfach versprochene »Normalisierung der Geldpolitik« abgeblasen wird. Eigentlich sollten die Zinsen im Herbst wieder steigen.

Als Grund für die strategische Neuausrichtung führen die Zentralbanker die drohende Rezession an. Mehr Geld soll demnach ins System gepumpt werden, um die Wirtschaft anzukurbeln. Doch dafür gäbe es sinnvollere Maßnahmen, wie etwa eine Stärkung der Nachfrage durch Lohnerhöhungen und öffentliche Investitionen. Die »lockere Geldpolitik« treibt hingegen vor allem die Vermögenspreise in die Höhe - und damit den Reichtum jener, die beispielsweise Aktienpakete, Kunstwerke oder Immobilien besitzen. Die klassischen Anlageformen für Kleinanleger – Sparbücher und Versicherungen – werden durch niedrigere Zinsen unrentabler. Durch steigende Mieten in immer teureren Immobilien werden sie zusätzlich belastet.

Bescheidene positive Auswirkungen der Geldschwemme auf die Konjunktur sind daher bestenfalls ein Nebeneffekt. Die wahren Gründe der Zentralbanker für ihre Politik liegen woanders. So haben den Reichen zuletzt die Entwicklungen an den Aktienmärkten zu schaffen gemacht. Erstmals seit der großen Krise 2008/09 ist das Gesamtvermögen der Millionäre weltweit gesunken, wie Anfang Juli dem »World Wealth Report« der Unternehmensberatung Capgemini zu entnehmen war. Dieser Entwicklung wirkt die EZB aktiv durch eine Umverteilung von unten nach oben entgegen.

Außerdem befindet sich die EU im Wirtschaftskrieg. US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf die US-Notenbank. Der Zins soll sinken und den Waren aus dem US-Dollar-Raum so in der Handelsschlacht Vorteile verschaffen. Auch die britische Notenbank hat letzte Woche Nullzinsen als Option nach dem »Brexit« angedeutet. Die EZB will nun durch Niedrigzinsen den Aufwertungsdruck für den Euro kontern.

Innerhalb der Euro-Zone markieren die jüngsten Ankündigungen der EZB eine Niederlage für die deutsche Bundesregierung, die vor allem die Anleihekäufe wegen der damit einhergehenden Entlastung der Defizitländer in Südeuropa stets kritisierte. Den Vorstellungen von Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron zur Stabilisierung der Währungsunion und zur Stärkung der Großbanken im eigenen Land entspricht die Fortschreibung der geldpolitischen Linie, für die auch die Person Christine Lagarde steht, weit mehr. So scheint er trotz deutscher EU-Kommissionspräsidentin als Sieger aus dem großen Postengeschacher hervorgegangen zu sein.