»Dunkle Haut zu haben, ist gefährlich«

»Wir haben ein Target im Süden, in der libyschen SAR-Zone (Search and Rescue, Suche und Rettung, jW). Das hat uns die ›Alan Kurdi‹ mitgeteilt«, sagt Riccardo Gatti in seiner ruhigen Art, die er niemals ablegt, nicht einmal in aufregenden Momenten. Er klopft dir auf den Rücken und sagt dir, dass der Einsatz jetzt anders aussehen und dass es einen Wendepunkt geben könnte.

Bevor es runter aufs Wasser geht, gibt es da immer eine Mischung aus Adrenalin und Erregung. Man ist bereit für die Aktion, aber gleichzeitig gibt es ein großes Fragezeichen. Wir wissen nicht, was uns erwartet.

Nach wenigen Minuten sind wir mit den schnellen Schlauchbooten (RIB) im Wasser und warten, während wir uns mit Hochgeschwindigkeit fortbewegen, auf Instruktionen. Wir befinden uns noch in der maltesischen SAR-Zone, und nun bewegen wir uns gen Süden, in der Hoffnung, dass es dort allen gut geht, dass es keine Toten gibt und dass wir vor der sogenannten libyschen Küstenwache ankommen und die Menschen retten können.

Das Meer ist völlig glatt, und obwohl wir mit 30 Knoten Geschwindigkeit unterwegs sind, ist die Bewegung des RIB nicht so stark, und ich kann das Funkgespräch zwischen der »Open Arms« und der »Alex«, dem Segelschiff der Mediterranea, abhören.

Ich höre, wie die »Alex« meldet: »Wir haben sie alle an Bord genommen, es sind 55, darunter elf Frauen, von denen drei schwanger sind, und elf Minderjährige, darunter vier kleine Kinder. Wir brauchen einen Arzt.«

Der Motor des Schlauchbootes bremst sofort ab, wir sprechen mit der »Open Arms« und vollziehen eine Wendung um 180 Grad. »Kommt zurück zu uns, das Ärzteteam macht sich schon bereit«, lautet die Anordnung.

Die »Alex« ist wirklich zu klein für so viele Menschen. Ein Segelschiff von wenigen Metern Länge zerbricht mit beinahe 70 Personen an Bord!

Wir klettern an Deck der »Alex« und haben das Ultraschallgerät dabei, um sofort die schwangeren Frauen zu untersuchen. Die eine, deren Schwangerschaft am weitesten fortgeschritten ist, bewegt sich nur mit Mühe auf dem Deck, das voller Menschen ist. Wir helfen ihr, und langsam gelingt es uns, für sie und die Ärztin Platz zu schaffen. Ich trete zwei Schritte zurück, denn ich bin ein Mann und habe eine Kamera dabei. Ich will nicht stören, vor allem weiß ich nicht, wie es ihr in Libyen ergangen ist. Sie bekommt gesagt, dass es ihr gut geht, aber sie wirkt nicht glücklich. Sie sagt, sie sei alleine, ohne ihren Mann. Sie sagt nichts Genaueres, und in solchen Fällen soll man auch nicht nachbohren. Es ist gut möglich, dass ihre Schwangerschaft die Folge einer Vergewaltigung ist, aber unmittelbar nach einer Rettung ist es besser, nicht nachzufragen.

Das Ganze wiederholt sich, diesmal mit einer Frau, die erst wenige Monate schwanger ist. Sie ist angespannt, ihre Augen verraten ihre Sorge und ihr Blick wandert schnell zwischen ihrem Bauch und der Ärztin hin und her. Es vergeht eine Minute, aber ich glaube, für sie sind es mindestens zehn.

Als die Ärztin ihr sagt, dass das Kind gesund ist, und dass alles in Ordnung ist, reagiert sie mit einem ansteckenden Lächeln, und wir alle um sie herum lachen. Ihre linke Hand hatte die Hand der Krankenschwester fest gedrückt, und jetzt macht sie sie frei und steckt sich, immer noch lächelnd, einen Finger in den Mund. Sie steht ganz langsam auf, und man reicht ihr ihren Sohn, der nicht älter als drei Jahre zu sein scheint. Sie nimmt ihn auf den Arm, küsst ihn und setzt sich wieder neben ihren Mann, den sie sofort umarmt.

Es wurden alle gerettet, und es geht ihnen gut, das ist das Wichtigste. Das Problem ist, dass die »Alex« viel zu klein ist, um diese Menschen zu transportieren. Erasmo Palazzotto, der Einsatzleiter an Bord der »Mediterranea«, telefoniert sofort, um einen sicheren Hafen zu finden. Das Zentrum für maritime Koordination in Rom spricht zunächst von Zarzis in Tunesien, ändert dann aber seine Meinung, weil die internationalen Bestimmungen dies nicht zulassen würden.

Ich gehe zum Heck, wo sich die Männer befinden. Einer von ihnen erzählt mir von der Zeit, die er in Libyen verbracht hat. »Dunkle Haut zu haben ist gefährlich, du läufst Gefahr, auf der Straße gefasst und ins Gefängnis gebracht zu werden. Ich habe dreimal versucht, auf ein Boot zu kommen. Jetzt, beim letzten Mal, ist es mir geglückt, und jetzt geht es mir gut, und das habe ich euch zu verdanken! Ich habe etwa 1.000 Euro bezahlt, um frei zu kommen, jedesmal hat sich meine Familie verschuldet, um mir das Leben zu retten.« Nach einer Weile zeigt er mir die Wunden, die ihm im libyschen Gefängnis bei der Folter zugefügt wurden.

Ich gehe wieder zurück zum Bug, wo Decken und Essen verteilt werden müssen.

Die Vorbereitungen für die Nacht beginnen. Frauen und Kinder werden drinnen schlafen, so haben die Männer an Deck mehr Platz.

Es ist noch Zeit, die Delphine zu beobachten, die um unsere Boote herumspringen, fast so, als wollten sie den Geretteten sagen: »Willkommen in Europa, jetzt seid ihr in Sicherheit.«