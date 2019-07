Keine Einigung im Asylstreit

Jesus Merida Luque/SOPA Images/ZUMA Wire/dpa Häfen noch offen: Im spanischen Málaga konnten am Donnerstag 115 gerettete Migranten an Land gehen

Seit Jahren streiten die EU-Staaten, wenn es um die Aufnahme von im Mittelmeer geretteten Menschen geht. Länder wie Italien, Malta und Griechenland, die Hauptanlaufpunkte auf den Routen von Flüchtlingen sind, sehen sich allein gelassen.

Bei dem EU-Innenministertreffen in Helsinki haben Deutschland und Frankreich am Donnerstag einen Vorschlag für einen »vorübergehenden Solidaritätsmechanismus« bis Oktober für die Verteilung der Menschen innerhalb der Europäischen Union unterbreitet. Solch eine »Koalition der Aufnahmewilligen« ist in der Vergangenheit bereits mehrfach gescheitert. Geplant ist, dass sich eine Gruppe von EU-Staaten vorab zur Aufnahme ankommender Migranten und Flüchtlinge bereit erklärt – im Gespräch sind sechs bis elf Länder.

Italiens Innenminister Matteo Salvini wies den deutsch-französischen Vorstoß umgehend zurück. Rom pocht darauf, dass auch andere Mittelmeerländer wie Frankreich ihre Häfen für Flüchtlingsboote öffnen. Zudem befürchtet das italienische Innenministerium, dass nur Geflüchtete – also jene mit Aussicht auf Asyl – auf andere Länder verteilt und in den Erstankunftsländern die »Illegalen« bleiben würden, »die schwer abzuschieben sind«.

Auch mit den anderen EU-Staaten gab es am Donnerstag keine Einigung auf eine Übergangsregelung. Nach Angaben von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sollen die Verhandlungen in den kommenden Wochen fortgesetzt werden. Er zeigte sich optimistisch, dass sich bei einem Sondertreffen auf Malta in der ersten Septemberwoche ein gutes Dutzend Staaten freiwillig an dem Aufnahmemechanismus für aus Seenot gerettete Menschen beteiligen werde. Er machte deutlich, dass es keine Maßnahmen geben dürfe, »die faktisch zu einer Grenzöffnung führen«. Gerettete ohne Anrecht auf internationalen Schutz müssten zügig in ihre Heimatländer »zurückgeführt« werden.

Bereits 2015 wurde per Mehrheitsbeschluss der EU-Innenminister auf Druck von Berlin und Paris entschieden, über zwei Jahre 120.000 Migranten auf alle EU-Länder zu verteilen. Länder wie Ungarn oder Polen weigerten sich aber. Letztlich nahmen die beteiligten EU-Staaten dann nur 31.000 Menschen auf. (AFP/dpa/jW)