Keine Kampfjets für Ankara

Kevin Lamarque/REUTERS US-Präsident Donald Trump, Amtskollege Andrzej Duda und Ehefrauen beobachten in Washington einen F-35-Kampfjet (12.6.2019)

Wegen der Entscheidung der Türkei zum Kauf russischer S-400-Luftabwehrraketen haben die USA den NATO-Partner vom Programm zur Herstellung des neuen F-35-Tarnkappen-Kampfjets ausgeschlossen. Das Weiße Haus teilte am Mittwoch (Ortszeit) mit, die Türkei werde keine der Kampfjets erhalten. Ankara kritisierte die Entscheidung als »unfair« und erklärte, es gebe für den Ausschluss keinen »legitimen Grund«.

Washington fürchtet, dass die In­stallation des russischen Systems die Sicherheit der eigenen Flugzeuge gefährdet. Das Weiße Haus erklärte nun, die Entscheidung der Türkei zum Kauf der S-400 mache ihre weitere Beteiligung am F-35-Programm »unmöglich«. Ankara drohen zusätzliche Sanktionen unter dem US-CAATSA-Gesetz, das Geschäfte mit russischen Rüstungsfirmen unter Strafe stellt. Das US-Außenministerium erklärte am Mittwoch (Ortszeit), noch sei keine Entscheidung darüber getroffen worden, ob Sanktionen verhängt würden.

Das Weiße Haus betonte, grundsätzlich werde die US-Regierung trotz der Differenzen ihre »umfangreiche« Kooperation mit ihrem NATO-Partner fortsetzen. Ankara hatte 116 F-35-Kampfjets bestellt. Türkische Rüstungsfirmen waren zudem an der Produktion der Flugzeuge beteiligt und sollten rund 900 Einzelteile liefern. Die Aufträge an die türkischen Firmen sollen nun an Unternehmen in den USA und anderen Ländern neu vergeben werden. Türkische Piloten, die in den USA ausgebildet wurden, sollen das Land noch in diesem Monat verlassen.

Das türkische Außenministerium kritisierte in der Nacht zum Donnerstag die US-Entscheidung zum Ausschluss vom F-35-Programm und warnte, sie werde die Beziehungen »irreparabel beschädigen«. Der einseitige Schritt entspreche »weder dem Geist des Bündnisses, noch beruht er auf legitimen Gründen«, so das Ministerium. Die Behauptung, dass die S-400 die Sicherheit der F-35 gefährdeten, sei falsch.

Am vergangenen Freitag waren die ersten Teile der beiden bestellten S-400-Batterien in der Türkei eingetroffen. Die Lieferungen sollen im April 2020 abgeschlossen werden. (AFP/jW)