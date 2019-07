Putschhilfe für Guaidó

Ivan Alvarado/REUTERS Immer noch Washingtons Liebling: Juan Guaidó, hier bei einer Kundgebung in Guatire am 18. Mai 2019

Venezuelas selbsternannter »Übergangspräsident« Juan Guaidó hat für den kommenden Dienstag zu einer zentralen Demonstration in der Hauptstadt Caracas aufgerufen. Das verkündete der mittlerweile selbst in den eigenen Reihen umstrittene Putschist am Mittwoch (Ortszeit) auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. »Ganz Venezuela« sei dazu aufgerufen, auf die Straße zu gehen. »Zusammen mit der Macht der Bürger und dem Handeln des Nationalparlaments werden wir in eine nächste Phase unseres Kampfes eintreten.«

Der Zeitpunkt der Ankündigung lässt aufhorchen. Guaidó war in den letzten Monaten nach ausbleibenden Erfolgen und mehreren Korruptionsskandalen immer mehr ins Hintertreffen geraten. Die zwischen der Regierung und Teilen der Opposition durchgeführten Gespräche in Oslo und Barbados konnte Präsident Nicolás Maduro durchaus als Erfolg verbuchen. Nun jedoch, einen Tag vor Ankündigung der Demonstration, berichtete die Los Angeles Times, dass bald neues Geld bei Guaidó eintreffen werde. Der am Dienstag (Ortszeit) erschienene Artikel bezieht sich auf ein internes Memo vom 11. Juli, das der Tageszeitung vorliege. In diesem heißt es, dass insgesamt 41,9 Millionen US-Dollar an Guaidó und seine Gefolgschaft fließen sollen. Neben den Empfängern legt das geleakte Memo auch fest, wofür der Millionenbetrag gedacht ist: Die USA übernehmen die Lohnzahlungen der Putschisten, ihre Reisekosten, Trainings in »guter Regierungsführung« und finanzieren Propaganda sowie technische Unterstützung. Notwendig geworden sei die Bereitstellung der Gelder durch »unvorhergesehene Ereignisse und außergewöhnliche Umstände«, es handle sich um eine Reaktion auf die »ernste Krise« in Venezuela, die direkte Auswirkungen auf US-Interessen habe.

Ursprünglich waren die 41,9 Millionen Dollar Teil von Hilfsgeldern, die über die Regierungsorganisation USAID als »Entwicklungshilfe« nach Honduras und Guatemala gehen sollten. Ob Guaidó diese Geldgeber gemeint hat, als er kurz vor der Demonstrationsankündigung einen seiner Motivationstweets absetzte? In diesem prahlte der von mehreren westlichen Regierungen anerkannte »Übergangspräsident« mit der internationalen Unterstützung für die Putschbemühungen. Die Venezolaner seien nicht allein, denn neben Präsidenten und Anführern aus aller Welt stünden auch andere »Einrichtungen« für die »Sache« ein.

Die Zahlung der »Hilfsgelder« an Honduras, Guatemala und El Salvador hatte US-Präsident Donald Trump Ende März unter Verweis auf die anhaltenden Migrationsbewegungen aus Zentralamerika in Richtung USA eingestellt. Seitdem liegen die dem Programm zugewiesenen 370 Millionen US-Dollar frei. Wie ein im selben Artikel der Los Angeles Times zitierter anonymer Kongressassistent anmerkt, ist es durchaus denkbar, dass es sich bei den an Guaidó gehenden 41,9 Millionen Dollar nur um einen ersten »Teilbetrag« der Gelder handle, die umgeleitet werden könnten.

Die Prioritätensetzung der Trump-Administration ist klar: Statt Geld in die Verbesserung der Lebensbedingungen von Menschen zu stecken, die Armut, Hunger und Gewalt ausgesetzt sind, investiert sie Millionenbeträge in einen Putschisten, der im »nationalen Interesse« handelt. Doch für einige Kritiker dieses Vorgehens liegt das Problem woanders. So kommentierte der US-Thinktank Wilson Center unfreiwillig komisch: »Die Gefahr liegt darin, dass die venezolanische Opposition als ›Made in USA‹ wahrgenommen werden könnte.«