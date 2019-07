Geteilte drei

Yeosu. Freiwasserschwimmerin Leonie Beck hat bei der WM in Südkorea die Bronzemedaille über fünf Kilometer gewonnen. Die 22jährige musste sich einen Tag nach dem doppelten Medaillenjubel von Weltmeister Florian Wellbrock und Bronzegewinner Rob Muffels nur 25-Kilometer-Weltmeisterin Ana Marcela Cunha aus Brasilien und der Französin Aurélie Muller geschlagen geben. Beck teilt sich den dritten Rang nach dem knapp einstündigen Rennen mit der US-Amerikanerin Hannah Moore. Für die deutschen Freiwasserschwimmer sind die Titelkämpfe in Yeosu schon jetzt ein Erfolg. Mit nun schon drei Medaillen hat das Team von Bundestrainer Stefan Lurz so viel Edelmetall geholt, wie die gesamte Mannschaft des Deutschen Schwimmverbands bei der WM vor zwei Jahren. (dpa/jW)