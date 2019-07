Nur 15 übrig

Budapest. Die deutschen Fechter kommen bei der WM in Budapest nicht in Tritt. Am Dienstag scheiterten auch die beiden Florettfechterinnen Carolin Golubytskyi und Eva Hampel sowie die Degenspezialisten Richard Schmidt, Nikolaus Bodoczi und Lukas Bellmann in der Vorrunde. Von den 24 Athletinnen und Athleten des Deutschen Fechterbundes sind damit im Einzel bereits neun ausgeschieden. Das Hauptfeld der besten 64 erreichten am zweiten Wettkampftag in der ungarischen Hauptstadt nur Anne Sauer und Stephan Rein. Die 19jährige Leonie Ebert musste aufgrund ihrer guten Plazierung als Siebte der Weltrangliste nicht in der Vorrunde antreten. (dpa/jW)