Nicht die Spur eines Beweises

REUTERS/Robert Zolles »Mich schockiert es, Fankultur mit Bürgerkrieg zu vergleichen« (Nurten Yilmaz, SPÖ)

Mit einem Teilerfolg für die Fanszene von Rapid Wien endeten am vergangenen Freitag die sogenannten Maßnahmenbeschwerden von 28 Beschwerdeführern zur Causa »Derbykessel« nach 17 Verhandlungstagen vor dem Verwaltungsgericht Wien. Rückblende: 16. Dezember 2018, 328. Stadtduell zwischen Austria Wien und Rapid in der österreichischen Bundesliga. Die 1:6-Klatsche der Rapidler geriet an diesem dritten Advent zur Nebensache. Schlagzeilen machte die Einkesselung von mehr als 1.300 Rapid-Anhängern durch die Polizei in einer schmalen Gasse oberhalb der Stadtautobahn, die als Fanmarsch auf dem Weg ins Austria-Stadion waren. Bei Minusgraden wurden die Eingekesselten bis zu sieben Stunden für die Identitätsfeststellung festgehalten.

Der vermeintliche Grund: Pyrotechnik und Getränkedosen sollen während des Zuges von Rapid-Fans auf die Fahrbahn geworfen worden sein, so die Landespolizeidirektion Wien. Von »bürgerkriegsähnlichen Zuständen« sprach ihr Einsatzleiter, Wolfgang Czapek, vor Gericht. Ein Horrorszenario bar jeder Sachlage. »Mich schockiert es, Fankultur mit Bürgerkrieg zu vergleichen«, sagt Nurten Yilmaz, SPÖ-Abgeordnete im österreichischen Nationalrat, auf jW-Nachfrage.

Couragierte Rapid-Fans brachten den Kessel vor den Kadi. »Dreiviertel unserer Beschwerdepunkte, das heißt 35 von 47, konnten wir vor Gericht durchbringen – das ist ein Erfolg«, betont Helmut Mitter, Vorstandsmitglied der Rechtshilfe Rapid (RHR), im jW-Gespräch. Es ist aber nur ein Sieg zweiter Klasse. »Mit unserer Grundsatzkritik sind wir nicht durchgekommen«, räumt Mitter ein. Denn: Polizeikessel darf es weiterhin geben, zeitlich begrenzt allerdings. Das Gericht weiß auch wie lange: Bis zu fünf Stunden seien zulässig, darüber hinaus sei die Maßnahme rechtswidrig.

»Polizeifreundlich«, so qualifiziert die Rechtshilfe Rapid den vorsitzenden Richter Wolfgang Helm in ihrer Stellungnahme vom 12. Juli. Mitter fügt an: »Die Beweisführung des Richters war während des Verfahrens einseitig, und das hat sich auch bei der Beweiswürdigung fortgesetzt.« Beispiel: Behauptungen der Polizei, wie die angeblich von Fans während des Marsches gezündete Pyrotechnik, stellte Helm unhinterfragt als Tatsachen fest, bis zuletzt. Und dies, obwohl es keine Zeugen, keine Videomitschnitte, nicht die Spur eines Beweises für den schweren Eingriff in den Verkehr gibt – ausgenommen ein Funkspruch der Polizei, der gelöscht wurde.

Eine Desinformationskampagne wirft die RHR der Landespolizeidirektion Wien vor, die Falschmeldungen über ihren Twitteraccount lancierte, die die meisten Medien wortgleich übernahmen. Sie will es mit den Maßnahmenbeschwerden nicht bewenden lassen. »Wir werden nach dem Eingang des schriftlichen Gerichtsurteils voraussichtlich Sachverhaltsdarstellungen bei der Staatsanwaltschaft einreichen – salopp gesagt, die Polizei anzeigen.« Rechtsanwalt Christian Podoschek, der viele Rapid-Fans betreut hat, konstatierte gegenüber dem Standard (Ausgabe vom 13./14. Juli), dass »die Polizei in hunderten Fällen rechtswidrig gehandelt hat«.

Mit dem früheren Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) gebe es weiterhin einen offenen Schlagabtausch, sagt Mitter. Kickls Antworten auf Parlamentsanfragen »haben sich in wesentlichen Punkten als Märchen herausgestellt«, schreibt die RHR. Der Exminister moniert indes den Gerichtsentscheid: »So stärkt die Justiz Personen den Rücken, die den Besuch im Stadion für Randale in Wort und Tat missbrauchen«, zitierte ihn die Wiener Zeitung (Ausgabe vom 13./14. Juli). Mitter lässt sich davon nicht beirren – und erhält Unterstützung von Yilmaz: »Ich bin froh, dass Rapid-Fans sich nichts gefallen gelassen und geklagt haben.«