Nach einem schwachen Vorjahr haben die Arthouse-Kinos in Deutschland wieder etwas mehr Besucher angezogen. Im ersten Halbjahr seien rund 7,2 Millionen Kinobesuche registriert worden – rund zehn Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte der Verband »AG Kino – Gilde deutscher Filmkunsttheater« am Montag mit. Viele Besucher sahen das Oscar-prämierte Drama »Green Book«: Der Film über einen schwarzen Pianisten in den 60ern schaffte es auf den ersten Platz der Arthouse-Charts. Danach folgten die Tragikomödie »Der Junge muss an die frische Luft« und die französische Komödie »Monsieur Claude 2«. (dpa/jW)