Fehlt was?

Jonathan Prime/Universal Pictures Wem gehören die Beatles? Jack (Himesh Patel), dem kollektiven Gedächtnis oder Sony?

Die britische Komödientristesse. – Zu ihren unvermeidlichen Bestandteilen gehören das Seebad, die penetrant anwesende Abwesenheit von Sex, das Teetrinken und das Lamentieren über die Popgeschichte. Regisseur Danny Boyle (»Trainspotting«, »Slumdog Millionaire«) und Drehbuchautor Richard Curtis (»Notting Hill«, »Bridget Jones«) haben es nun mit »Yesterday« auf die Spitze getrieben.

Wenigstens ist die Grundidee bestürzend beknackt. Ein Gedankenexperiment: Wie sähe die Welt aus, wenn es die Beatles nie gegeben hätte? Fehlte irgend jemandem irgendwas? Wäre Ed Sheeran das größte musikalische Genie aller Zeiten? Zumindest so lange, bis sich ein einsamer Nostalgiker zufällig an den Kanon der ungefähr 250 Lennon/McCartney-Stücke erinnerte und sich mit diesem nunmehr unerwartet exklusiven Gepäck aufmachte, die Welt zu erobern wie ehedem die Beatles.

Ja, was hätte die Welt wohl verloren, hätte sie nie »Ob-La-Di, Ob-La-Da« hören dürfen? Wäre das nicht ein Albtraum? Selbstverständlich beginnt der große Verlust in einem Seebad an der englischen Kanalküste. Lowestoft, Suffolk (gedreht wurde in Norfolk). Die Brise ist steif, das Kinderkarussell im Vergnügungspark verwaist. Ein sehr erfolgloser Singer-Songwriter (Himesh Patel, Star der britischen Endlos-TV-Serie »Eastenders«) singt in halbleeren Badegastlokalen oder im Toilettenzelt örtlicher Festivals. Er trägt stilecht Bart und Anorak. Es wird einfach nichts aus ihm. Er will aufgeben.

Eines Nachts wird er von einem Bus angefahren. In Parallelmontage fällt in diversen Metropolen der Welt der Strom aus. Der Sänger wacht im Krankenhaus auf. Die Welt hat sich über Nacht signifikant verändert. Seine Freunde und Kollegen erkennen nicht einmal den Song »Yesterday« wieder, den er ihnen im Strandlokal vorsingt. Allerdings finden sie das Stück ganz nett. Daraus ließe sich vielleicht was machen.

»Yesterday« also. Die Wahl des Stückes ist so kalkuliert wie seine Entstehung. Genialisch waren die Beatles ihrer eigenen Verwurstung zuvorgekommen. Paul McCartney selbst erinnerte sich einmal: »Wir brachten ›Yesterday‹ in England nicht als Single raus, weil wir es ein bisschen peinlich fanden; schließlich waren wir eine Rock-’n’-Roll-Band.« Allerdings eine, die mutwillig das zerstörte, wo sie herkam, und die Zerstörungsspur freundlicherweise stets ironisch zu markieren wusste. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten.

»Der Song wurde schon bald von jedem Orchesterleiter und jedem Sänger der alten Schule gecovert, der davon träumte, doch noch mehr als eine reine Nostalgie-Nummer zu sein. Bereits im August 1967 nannte Billboard den Song einen ›modern standard‹ und erwähnte die Existenz von mehr als 175 verschiedenen Versionen« (Elijah Wald, »How The Beatles Destroyed Rock ’n’ Roll – An Alternative History of American Popular Music«).

In der Welt indes, in der es kein Gestern mehr zu geben scheint, rekonstruiert der einsame Nostalgiker die Beatles-Songs zunächst notdürftig mittels Homerecording. Irgendwie wird er von Ed Sheeran (als er selbst) entdeckt, spielt für ihn in Moskau im Vorprogramm (irritierend naheliegend »Back in the U. S. S. R«). Von da an geht’s bergauf. Das plagiatorische Genie kommt nach Babylon: nach Los Angeles, Herz der anscheinend immer noch allmächtigen Musikindustrie. Eine böse Managerin setzt ihm zu. Er aber sehnt sich nach seiner Freundin und Wegbegleiterin (Lily James) aus alten Seebadtagen zurück.

Ein alter Zausel gibt dem Verzweifelten bei einer Tasse Tee und steifer Brise am Strand einen guten Rat. Der Zausel ist ein pensionierter Kunstlehrer oder ein gestrandeter Seemann, so genau weiß man das nicht. Der Mann hat die Welt gesehen, kennt die Menschen, die große Liebe. Der Zausel heißt John Lennon und rät unserm Verzweifelten, sich psychiatrische Hilfe zu suchen. Der Verzweifelte geht jedoch nicht in die Klapse, sondern offenbart sich öffentlich als Hochstapler, schenkt der Welt die Beatles, heiratet die beste Freundin und wird wieder Musiklehrer. Aus der Traum.

Wem aber gehören sie nun – die Beatles, die hier so großherzig verschenkt werden? Doch keinem armen Schlucker von Grundschulmusiklehrer? Vielleicht doch Ed Sheeran? Oder dem kollektiven Gedächtnis? Dem Volk?

Alles falsch. Wenn ich dem Branchenblatt Billboard glauben darf (und es gibt keinen Grund, das nicht zu tun), dann gehören die Beatles, zumindest seit 2016, ziemlich vollständig der Firma Sony, nachdem sie jene Hälfte aus dem Nachlass von Michael Jackson, die sich noch nicht in ihrem Besitz befand (die erste Hälfte hatte sie bereits 1995 erstanden), als Teil eines umfangreichen Rechtepakets für 750 Millionen Dollar in ihre Obhut nahm.