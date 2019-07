Bieterschlacht um Osram fällt aus

Michaela Rehle/REUTERS »Welt des Lichts«: Ausstellung des Leuchtmittelherstellers Osram in München (24.10.2017)

Für kurze Zeit sah es so aus, als würde eine Bieterschlacht um den Leuchtmittelhersteller Osram ausbrechen. In der Nacht zu Dienstag hat der österreichische Chip- und Sensorhersteller AMS zur Überraschung aller Beteiligten allerdings eine nur wenige Stunden zuvor eröffnete Bieterschlacht wieder abgeblasen. Der zum Verkauf stehende Osram-Konzern hat den unwillkommenen Bewerber aus Österreich innerhalb kürzester Zeit abgewehrt.

Das in München beheimatete Unternehmen hatte am Montag abend publik gemacht, dass die Österreicher in einer »unverbindlichen Interessenserklärung« 38,50 Euro je Aktie bieten wollten – das wären 3,7 Milliarden Euro gewesen und damit 300 Millionen Euro mehr als bei dem Angebot aus den USA. Bereits wenige Stunden später teilte AMS aber mit, dass es »keine ausreichende Basis« für weitere Gespräche mit Osram gebe. Eine nähere Erklärung zu den Hintergründen des Rückziehers gab eine Sprecherin des in Premstätten in der Steiermark ansässigen Unternehmens gestern nicht ab.

Nun wollen die beiden US-Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle die Osram-Übernahme nach Plan weiterverfolgen. Die Angebotsunterlagen seien bereits bei der Finanzaufsichtsbehörde Bafin eingereicht worden, sagte ein Sprecher der US-Investoren, die Osram kaufen und von der Börse nehmen wollen. Die zwei US-Häuser wollen 35 Euro je Aktie bieten.

Der Bafin ließ sich nicht entlocken, wann die Behörde die Prüfung abzuschließen gedenkt. Die Finanzaufsicht äußere sich generell nicht dazu, ob konkrete Angebotsunterlagen schon vorlägen, erklärte eine Bafin-Sprecherin in Bonn auf dpa-Anfrage. Im Umfeld des US-Konsortiums wird damit gerechnet, dass die Bafin die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung der Angebotsunterlagen in den kommenden Tagen abschließt. Dies ist die rechtliche Voraussetzung dafür, dass Bain Capital und Carlyle ihr Angebot an die Osram-Aktionäre veröffentlichen dürfen.

Die IG Metall erhebt keine grundsätzlichen Einwände gegen die Übernahme durch die US-Amerikaner. Die Gewerkschaft forderte von Vorstand und Eigentümern, sich an den vor zwei Jahren vereinbarten Erhalt und Ausbau der deutschen Standorte zu halten. »Wir erwarten vom Vorstand, dass er die dort getroffenen Vereinbarungen für die einzelnen Standorte umsetzt«, sagte der bayerische IG-Metall-Bezirksleiter Johann Horn. Die Gewerkschaft hatte in den Gesprächen erreicht, dass die Investoren sich zur Einhaltung von Mitbestimmungsrechten und Anerkennung der Tarifbindung sowie zum Dialog mit den Beschäftigtenvertretern verpflichten. (dpa/jW)