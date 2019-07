Kleiner Kompromiss

Ingo Wagner/dpa Ein Baggerschiff ist vor dem Containerterminal Bremerhaven im Rahmen der Vertiefung der Außenweser unterwegs

Es ist jene Art von Kompromiss, auf die Tucholsky schon vor 100 Jahren »Kümmernis« reimte: Falls die geplante Koalition von SPD, Grünen und Linken in Bremen zustande kommt, dürfte deren »Vereinbarung zur Zusammenarbeit« mindestens an der Unterweser für Kümmernis sorgen. Linke und Grüne haben es versäumt, der geschwächten und daher eigentlich von ihnen abhängigen SPD ein klares Nein zu zwei besonders umstrittenen Projekten abzuringen. Die Rede ist zum einen von der Weservertiefung, zum anderen von dem geplanten Offshore-Terminal Bremerhaven (OTB); beide sorgen seit Jahren für Ärger an der Küste. Obwohl Linke wie Grüne laut ihren Wahlprogrammen beide Vorhaben skeptisch sehen, enthält der erwähnte Entwurf des Koalitionsvertrages zu beiden maritimen Zankäpfeln nur windelweiche Kompromisse – Kümmernis nicht nur für Fauna und Flora inbegriffen.

2016 hatte das Bundesverwaltungsgericht den Planfeststellungsbeschluss für die Weservertiefung für »rechtswidrig und nicht vollziehbar« erklärt, den Planern aber die Möglichkeit zur Nachbesserung beanstandeter Mängel eingeräumt (siehe jW vom 24.9.2016). Das allerdings ist nicht unkompliziert: Schließlich verlangt das Urteil, das bisherige Planverfahren zu dreiteilen, nämlich in die Abschnitte Außenweser (Bremerhaven-Nordsee), Bremerhaven-Brake sowie Brake-Bremen. Die künftigen Koalitionäre machen es sich da einfach: Obwohl etwa die Vertiefung der Außenweser »aus ökologischen Gründen« als »kritisch« bezeichnet wird, soll ihr zugestimmt werden – aus wirtschaftlichen Erwägungen. Der Abschnitt Bremerhaven-Brake soll auf Grundlage erwarteter Untersuchungen neu bewertet werden, lediglich auf den dritten Abschnitt bis Bremen wird explizit verzichtet. Dabei hatte etwa die Linke noch in ihrem diesjährigen Wahlprogramm die Vorhaben aus ökologischen Gründen klar abgelehnt; zuvor hatte sie dies mit Verweis auf den Wilhelmshavener Tiefwasserhafen gar als ökonomisch »erledigt« bezeichnet. Die Grünen gaben sich gar kategorisch: »Wir bleiben hart: Mit uns gibt es keine Weservertiefung«. Schnee von gestern? Sollte die neue Koalition zustande kommen, wäre der dritte Abschnitt Brake-Bremen zwar hinfällig, um die beiden anderen aber dürften Umweltschützer wie Anlieger weiter jahrelang streiten, politisch wie vor Gericht.

Das gilt auch für das Projekt OTB: In ein Flusswattareal unter EU-Naturschutz einen Spezialhafen für Offshore-Windkrafttechnik zu bauen, war in der breiten Öffentlichkeit stets umstritten, aus ökologischen Gründen ebenso wie wegen starker Zweifel am Bedarf. Weder Linke noch Grüne hatten aber im Vorfeld der diesjährigen Wahl klar Gegenposition bezogen. Während das Grünen-Programm »eine aktualisierte Überprüfung des Bedarfs, der Wirtschaftlichkeit und von Standortalternativen« verlangte, fabulierte die Linke unter dem Stichwort »Plan B zum OTB«, eine »breitere Aufstellung im Gesamtfeld alternative Energien und Klimawirtschaft« sei notwendig.

Der Umweltverband BUND klagte – und das Bremer Verwaltungsgericht gab ihm Anfang 2019 recht (siehe jW vom 26.1. und 7.2.2019); beide Seiten haben Berufung eingelegt. Die künftigen Bremer Koalitionäre versuchen nun, sich aus der Verantwortung zu stehlen: Wohlwissend, dass selbst ein Urteil der nächsten Instanz noch nicht das Verfahrensende bedeuten wird, wollen SPD, Grüne und Linke »die Entscheidung zur Realisierung des OTB in dieser Wahlperiode zurückstellen«. Zugleich befürworten sie unkonkret ein »Wiedererstarken des Offshore-Produktionsstandortes Bremerhaven« und versprechen als Beruhigungspille, »die aktuell für die Realisierung des OTB gebildete (…) Rücklage« für andere Infrastrukturprojekte zur Verfügung zu stellen. Faktisch, kritisiert denn auch BUND-Landesgeschäftsführer Martin Rode, sei die »Koalitionsverabredung zum OTB nichts anderes, als was ohne Verabredung auch passiert wäre: die langwierige und kostspielige Fortsetzung eines jahrelangen Rechtsstreites über dieses längst überflüssige Großprojekt, währenddessen ohnehin nicht gebaut werden darf«.