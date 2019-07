Symbolisch

Chicago. Russlands Volleyballer haben ihren Titel in der Nationenliga verteidigt. Der Rekordweltmeister bezwang die USA am Sonntag in Chicago mit 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20). Bester russischer Angreifer war Dimitri Wolkow mit 17 Punkten, bei den US-Amerikanern überzeugte Taylor Sander mit 20 Zählern. Russland hatte sich 2018 den Premierentitel in der Nations League im Finale gegen Frankreich gesichert. Das Spiel um Platz drei gewann Weltmeister Polen 3:0 (25:17, 25:23, 25:21) gegen Olympiasieger Brasilien. (dpa/jW)