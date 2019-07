Paris brennt

Kairo/Paris. Im Finale des Afrika-Cups trifft die senegalesische Fußballnationalmannschaft auf die Auswahl Algeriens. Das ergaben die Halbfinalspiele am Sonntag abend. Das senegalesische Team um Liverpool-Star Sadio Mané gewann 1:0 gegen Tunesien durch ein Eigentor in der Verlängerung (101. Minute), während sich die algerischen »Wüstenfüchse« 2:1 gegen Nigeria mit dem deutschen Trainer Gernot Rohr durchsetzten. Kapitän Riyad Mahrez von Manchester City sorgte in der fünften Minute der Nachspielzeit mit einem direkt verwandelten Freistoß für das 2:1. Nach dem Sieg kam es in der Nacht zum Montag in Frankreich zu Ausschreitungen. Insgesamt 282 Menschen wurden festgenommen, wie das französische Innenministerium am Montag mitteilte. Bereits nach dem Halbfinaleinzug am Donnerstag war es zu Gewalt zwischen Polizei und Fans gekommen. (dpa/jW)