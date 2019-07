Genug jetzt

Stuttgart. Wolfgang Dietrich ist als Präsident des Fußballzweitligisten VfB Stuttgart zurückgetreten. Einen Tag nach der wegen technischer Probleme abgebrochenen Mitgliederversammlung verkündete der 70jährige diese Entscheidung am Montag auf seiner Facebook-Seite. »Ich kann und will nicht mehr verantwortlich für alles gemacht werden, was beim VfB Stuttgart berechtigt oder unberechtigt nicht gut funktioniert«, schrieb Dietrich. Der ehemalige Unternehmer war ursprünglich bis 2020 gewählt, stand aber seit Monaten bei einem Teil der VfB-Anhänger stark in der Kritik u. a. wegen früherer Verflechtungen mit dem Unternehmen Quattrex, das direkten Konkurrenten des VfB Kredite gewährt hatte. (dpa/jW)