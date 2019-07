Bayern-AfD: Landtagsabgeordnete zeigen eigene Fraktionsvorsitzende an

Tobias Hase/dpa Im Visier ihrer Parteifreunde: Katrin Ebner-Steiner, Vorsitzende der bayerischen AfD-Landtagsfraktion (29.6.)

München. Es ist der bisherige Höhepunkt monatelanger Streitigkeiten und Machtkämpfe in der bayerischen AfD: Mehrere Abgeordnete der Landtagsfraktion haben gegen ihre Fraktionsvorsitzende Katrin Ebner-Steiner Strafanzeige wegen der Veröffentlichung privater Emails erstattet. Das sagte einer der, dem Vernehmen nach acht, betroffenen Abgeordneten am Dienstag der dpa in München. Als erstes hatte der Bayerische Rundfunk darüber berichtet. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I konnte den Eingang der Anzeige zunächst nicht bestätigen. Ein Fraktionssprecher wollte den Vorgang nicht kommentieren.

Mehrere AfD-Landtagsabgeordnete hatten sich per Email über eine mögliche Neuwahl des Fraktionsvorstandes ausgetauscht. Diese Korrespondenz wurde wenig später in einer internen Facebook-Gruppe veröffentlicht, dem Vernehmen nach von Ebner-Steiners Profil. Unklar ist noch, wie die privaten Emails in fremde Hände gelangten.

Die Anzeige ist die neueste Eskalationsstufe des Streits in der Bayern-AfD zwischen Anhängern des völkischen »Flügels«, zu denen auch Ebner-Steiner zählt, und ihren Gegnern. Bei einer internen Abstimmung der Fraktion vor gut zwei Wochen sprachen nur noch die Hälfte der 20 Abgeordneten der Vorsitzenden ihr Vertrauen aus. Ebner-Steiner steht auch wegen überzogener Ausgaben, etwa für ein Bürosofa, in der Kritik. Im Gegenzug wurden zuletzt von »Flügel«-Vertretern Unterschriften für einen Antrag auf Abwahl des Landesvorstands gesammelt. (dpa/jW)