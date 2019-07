Waldbrand: Freigabe für Rückkehr in letztes evakuiertes Dorf

Bodo Marks/dpa Schneisenbau am Freitag im Wald nahe Alt Jabel

Lübtheen. Das wegen des verheerenden Waldbrandes in Südwestmecklenburg evakuierte Dorf Alt Jabel soll an diesem Sonnabend morgen wieder freigegeben werden. Wie eine Sprecherin des Landkreises Ludwigslust-Parchim am Freitag sagte, dürfen die Anwohner voraussichtlich ab 8 Uhr in ihre Häuser zurückkehren. Die Lage im Waldbrandgebiet bei Lübtheen habe sich weiter entspannt. In die anderen drei evakuierten Orte – Trebs, Jessenitz-Werk und Volzrade – am Rande des hochgradig mit Munition belasteten früheren Truppenübungsplatzes hatten die Bewohner bereits am Mittwoch zurückkehren dürfen. Der Brand war am Sonntag ausgebrochen und hatte sich bei großer Hitze, angetrieben von kräftigen Winden, rasch ausgebreitet. Als Brandursache vermuten die Behörden vorsätzliche Brandstiftung und haben dazu Ermittlungen aufgenommen. Die hohe Belastung des brennenden Waldgebietes mit Munition erschwerte die Löscharbeiten erheblich. (dpa/jW)