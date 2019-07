Nachschlag: Empörte SPD

Wolfgang Rattay/Reuters Ordentlich geknickt: Die ehemalige SPD-Hoffnung Katarina Barley

Also, so was! Den Bürgerinnen und Bürgern etwas vor der Wahl versprechen und es dann nicht einhalten! Das geht nicht, meint Katarina Barley, frisch gewähltes Mitglied des Europaparlaments und vormals sozialdemokratische Justizministerin in der großen Koalition (die die SPD, wie sie im Bundestagswahlkampf 2017 die Wähler wissen ließ, nicht wollte, dann aber doch einging). Dass dem EU-Parlament nun CDU-Kriegsministerin Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin und nicht einer der zuvor nominierten Spitzenkandidaten vorgeschlagen wird, stößt Barley bitter auf. Auch dass sich die Regierungen Italiens, Polens und Ungarns damit letztlich durchgesetzt haben, und »man eingeknickt ist vor den Autokraten«, empört sie. Deshalb würden die 16 EU-Abgeordneten der SPD nicht für von der Leyen stimmen. Die Koalition in Berlin werde deshalb schon nicht platzen, das seien nur leere Drohungen der CDU. So prinzipienfest gibt sich die SPD dieser Tage. Ob es dabei bleibt? Wohl kaum. Man kennt sie, die SPD. (row)