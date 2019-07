Anime und Aluhut

Hannes Hubach/filme.kinofreund.com/f/electric-girl »Sie sind überall, doch ihr seht sie einfach nicht« – Mia (Victoria Schulz)

Knallgelbe Jacke, emoblaue Perücke und ein dickes Glitzersteinchen auf der Stirn: So sieht die neue Identität von Mia (Victoria Schulz) aus. Mia ist Synchronsprecherin und tickt in letzter Zeit etwas zu synchron mit der Animeheldin Kimiko, der sie von Berufs wegen ihre Stimmt leiht. Man könnte auch sagen: Sie tickt aus. Mias Superheldenwahn, sie müsse die Welt vor dem globalen Stromausfall retten, wächst sich im Laufe der Filmhandlung von »Electric Girl« immer weiter aus. Latscht sie anfangs nur barfuß durch die Stadt, hüpft sie bald schon mit weit aufgespannten Armen vom Balkon, stoppt rote Touribusse mit einem Kung-Fu-Sprung auf die Fahrbahn und klaut schließlich ihrem todkranken Papa das Beatmungsgerät. Während Mia mit dem Auto über Landstraßen durch die Nacht rauscht, den lebenswichtigen Apparat für ihren Vater auf dem Rücksitz, kommt ihr der Rettungswagen mit eingeschalteter Blaulichtsirene entgegen. Spätestens jetzt ahnt der Kinozuschauer, dass hier der Spaß aufhört.

»Electric Girl« ist ein Film über eine ernsthafte Krankheit, über die Manie. Richtig viel ist während der 89 Minuten voller Exzesse darüber aber nicht zu erfahren. Niemand in Mias Umfeld erkennt die Krankheit. Freunde distanzieren sich, die Familie reagiert entsetzt, schließlich verliert die Möchtegern-Kimiko auch noch ihren Job. Das alles ficht sie aber nicht an. »Sie sind überall, doch ihr seht sie einfach nicht«, faselt die Frau mit dem blauen Haar über vermeintlich bedrohliche Energiegeister. Alufolie und ein Netz aus Wollfäden dekorieren zunehmend ihre Singlewohnung im Hinterhof.

Die ziemlich vorhersehbare, da Stufe um Stufe stetig vor sich hin eskalierende Handlung, wird gelegentlich von Animeszenen unterbrochen. Die Episoden aus dem Leben von Super-Kimiko sind ein gelungener filmischer Kniff, um immer wieder in Mias Wahnwelt einzutauchen. Sie sind wohl auch das Steckenpferd von Comiczeichnerin Ziska Riemann, die bei »Electric Girl« Regie führte. Und manchmal geht es dem Zuschauer wie Mia: Er möchte lieber noch ein Weilchen in der funkensprühenden Welt der Heldin verbringen, die Hauswände hinaufklettert und Blitze mit ihrem Kraftfeld abschirmt, statt zurückzukehren in die triste Realfilmrealität. Da bandelt die überdrehte Mia mit einem Hausbewohner an. So richtig erreicht die angedeutete Romanze den Zuschauer aber nicht. Mias Beziehungen sind oberflächlich. Ernsthafte Dialoge entspinnen sich selten. Die Rolle der meisten Filmcharaktere beschränkt sich darauf, verdutzt bis offenmündig dreinzuschauen, während die manische Mia wie eine Wilde ums Lagerfeuer tanzt, ihre Freunde beim gemeinsamen Frühstück zurechtweist mit einem »Ich weiß, was hier läuft« oder in der Stammkneipe derart überdreht, dass die Polizei anrücken muss.

Nachdem Ziska Riemann jede Menge solcher Eskapaden aneinandergereiht hat, endet ihr Spielfilm. Er tut das, bevor Mia ein Bewusstsein für ihren Zustand erlangt, noch ehe sie mit Psychiatrie und Pillen konfrontiert wird und lange vor dem bitteren Absturz, der gewöhnlich auf die seelische Partystimmung folgt. Riemann erzählt somit nur die halbe Geschichte. So, als habe jemand die Jungfernfahrt der Titanic verfilmt und aufgehört zu erzählen, ehe das Schiff den Eisblock rammt. Das kann man machen. Was bei so viel Weglassen vom Thema übrigbleibt, ist allerdings nur eine ziemlich reizlose Ausstellung der Verrücktheiten, zu denen eine junge Frau sich hinreißen lässt, wenn in ihrem Kopf zu viele Endorphine herumschwirren.