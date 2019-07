Filmdiva gestorben

Die italienische Schauspielerin Valentina Cortese ist tot. Die Filmdiva, die mit großen Regisseuren wie Federico Fellini und François Truffaut gearbeitet hatte, starb im Alter von 96 Jahren in ihrer Geburtsstadt Mailand, wie Italiens Showbusiness-Verband Agis am Mittwoch mitteilte. Cortese begann ihre Karriere in den 40er Jahren und war in zahlreichen italienischen, französischen und britischen Filmen sowie in Hollywood-Produktionen zu sehen. Zu ihren Filmpartnern zählten James Stewart, Humphrey Bogart und Ava Gardner. Für Fellini stand sie in »Julia und die Geister« (1965) vor der Kamera. Auf dem Filmfestival in Venedig 2017 feierte eine Dokumentation über das Leben Corteses Premiere. Ihr schlichter Titel: »Diva!«. (dpa/jW)