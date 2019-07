»Miese Erbschaft«

Violetta Heise/dpa Hat viel über das Verhältnis von Dichtung und Wahrheit nachgedacht: Barbara Honigmann

Wer das Werk Barbara Honigmanns kennt, ist ihm schon mehrfach begegnet: Georg Honigmann, dem Vater der Schriftstellerin, auf den die Wendung, dass da einer ein bewegtes Leben geführt habe, tatsächlich einmal zutrifft. 1903 als Spross einer jüdischen Familie in Hessen geboren, aufgewachsen, als Deutschland noch ein Kaiserreich war, Weimarer Republik, Nazizeit miterlebt, lange Jahre im englischen Exil verbracht, zu DDR-Zeiten neben vielem anderen Direktor des Kabaretts »Die Distel« gewesen.

Jene Nichtzugehörigkeit, die Barbara Honigmann als bestimmendes Wesenselement dieses Mannes beschreibt, hat nicht nur mit den Stürmen der jüngeren Geschichte zu tun. Die 1949 geborene Honigmann hat als Kind das Ende der elterlichen Ehe erlebt und auch danach noch etliche Brüche, Beziehungstrennungen, berufliche und örtliche Veränderungen des Vaters. Eines seiner Erlebnisse verlief so: Im Jahre 1932 log Georg Honigmann seinen Chef bei einer Berliner Zeitung an, behauptete, er sei des Englischen mächtig. Dies brachte ihm nicht nur die Stelle des Londoner Korrespondenten ein, er entging so auch der Vernichtung durch die Nazis. Kaum in England, stieß er auf einen Kreis junger Bohemiens, zu dem auch Lizzy Kohlmann gehörte, Barbara Honigmanns Mutter. Sie, hat der Vater oft betont, sei es gewesen, die ihn, der bis dahin ein bürgerliches Weltbild hatte und nie über Hermann Hesse hinausgekommen wäre, für Karl Marx begeistert und zum glühenden Kommunisten gemacht hätte.

Eine Stärke von Honigmanns neuem und recht kurzem Buch ist, dass es anhand einer individuellen Geschichte in Mentalitäten, Hoffnungen und politische Konflikte eines Zeitalters hineinführt. Der erwähnte Londoner Boheme-Kreis nämlich lehnte den Kapitalismus, der Millionen Menschen immer wieder in Armut und Hunger trieb, entschieden ab, wollte an der Errichtung einer menschlichen, sprich: sozialistischen Gesellschaft mitwirken. Weshalb Honigmanns Eltern nach Ende des Zweiten Weltkriegs in die DDR gingen. Für die lebenslange Solidarität mit diesem Land, kritisiert Barbara Honigmann, wurde indessen ein viel zu hoher Preis entrichtet: Der Vater verdrängte, äußerte nie ein offenes Wort über den großen Terror im Bruderland UdSSR, hatte für derlei Realitäten keine Sprache.

Offene Wunden, Spannungen, gärende Fragen – sie fördert Honigmann auch bei einem anderen Thema zutage. Ihr Vater entstammte einer jüdischen Familie, die im 19. Jahrhundert fortstrebte von Glauben und Tradition und sich assimilierte. Späterhin hat der Vater dies als »miese Erbschaft« bezeichnet. Und zwar, weil die Hoffnung solcher Juden, von den Deutschen als dazugehörig anerkannt zu werden, sich als vollkommen naiv herausgestellt hat. Im neuen Buch nun deutet Barbara Honigmann es so, dass eben diese Loslösung vom Judentum der Grund für des Vaters lebenslange und in den späten Jahren Schwermut verursachende Unzugehörigkeit gewesen sei. Die Tochter, das wird vor allem in ihrem tief bewegenden Buch »Damals, dann und danach« von 1999 dargestellt, ist einen anderen Weg gegangen. Den der bekennenden Zugehörigkeit zur jüdischen Religion und Denktradition, »diesem Minimum an jüdischer Identität in meinem Leben«.

Barbara Honigmann hat viel über das Verhältnis von Dichtung und Wahrheit nachgedacht. Auch wer autobiographisch schreibe, meint sie, habe keinen unmittelbaren Zugriff auf die Realität; schließlich wähle er ja stets bloß Ausschnitte des Ganzen aus, dazu sei seine Sichtweise subjektiv. Wie das Verfassen von Fiktionen sei autobiographisches Schreiben also Kunst. Sie zeigt sich bei Honigmann darin, dass sie reale Alltagserfahrungen ihrer Familie erzählt, diese aber in Form von kürzeren Bruchstücken, Splittern präsentiert und sie montierend zueinander in Beziehung setzt. So entsteht ein literarisches Zeitbild, ein Kaleidoskop jüdisch-deutscher Geschichte. Das, weil es aus lauter existentiell-persönlichen Erlebnissen besteht, sehr viel konkreter, greifbarer ausfällt als Werke von Historikern. Anders gesagt: Wie auch schon die anderen Bücher Barbara Honigmanns kann man »Georg« als Kapitel eines einzigen, sich über viele Jahrzehnte erstreckenden Familienromans verstehen. Und dieser ist ebenso vielstimmig, vielschichtig und kunstvoll wie etwa Thomas Manns »Die Buddenbrooks« – mindestens. Die jüdisch-deutsche Geschichte freilich, von der Barbara Honigmann erzählt, ist mitnichten vorbei, sie holt uns immer wieder ein.