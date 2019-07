Schläge für den »Flügel«

Gregor Fischer/dpa Nicht mehr so entspannt: Jörg Meuthen und Björn Höcke in einem Berliner Lokal (15.6.2016)

Nach der Kampfansage des Thüringer AfD-Fraktionchefs Björn Höcke an den Bundesvorstand beim »Kyffhäuser-Treffen« am Sonnabend eskalieren die Auseinandersetzungen in der Partei. In einem von mehr als 100 Mandatsträgern und Funktionären unterzeichneten Appell »für eine geeinte und starke AfD«, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, wird Parteirechtsaußen Höcke heftig kritisiert. Mit seiner Rede bei dem Treffen habe er »die innerparteiliche Solidarität verletzt« und sei »unseren Wahlkämpfern und Mitgliedern in den Rücken gefallen«. Die Eskalation des Machtkampfes dürfte mit den Landestagswahlen im Herbst in Brandenburg, Thüringen und Sachsen zu tun haben, bei denen die AfD mit Stimmengewinnen rechnen darf.

Beim Kyffhäuser-Treffen kommen jedes Jahr die Anhänger des völkischen »Flügels« zusammen, der am weitesten rechts stehenden Strömung in der AfD. Höcke hatte seine Rede vor 800 Zuhörern genutzt, um den Bundesvorstand zu kritisieren. »Ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird«, rief er seinen Anhängern zu. Zudem kritisierte er das bayerische Landesschiedsgericht der Partei, das dem »Flügel« kürzlich bescheinigt hatte, er stehe in einem »Konkurrenzverhältnis« zur AfD.

In dem am Mittwoch publizierten Appell werden nicht nur die Angriffe auf den Bundesvorstand scharf zurückgewiesen, sondern auch der »exzessiv zur Schau gestellte Personenkult« um Höcke bemängelt, wie er bei dem Kyffhäuser-Treffen zelebriert worden sei. Der AfD-Ultra war in einem Imagefilm als Lichtfigur dargestellt worden. Im Appell heißt es: »Die AfD ist und wird keine Björn-Höcke-Partei.« Zu den Unterzeichnern gehören Bundesschatzmeister Klaus Fohrmann sowie die Parteivize Albrecht Glaser, Kay Gottschalk und Georg Pazderski. Unterschrieben haben auch AfD-Bundestagsabgeordnete, der rheinland-pfälzische Landeschef Uwe Junge und die niedersächsische AfD-Chefin Dana Guth.

Gegenwind für Höcke gab es am Mittwoch auch vom AfD-Vorsitzenden Jörg Meuthen. Der Aufruf wundere ihn nicht, sagte Meuthen gegenüber dpa; er bestätige vielmehr seinen »sicheren und schon oft geäußerten Eindruck«, dass Höcke mit seiner Kritik an der Arbeit des Bundesvorstandes und der Schiedsgerichte »über keinerlei Mehrheiten in der Partei verfügt«. Der von ihm betriebene »Personenkult« passe nicht zur Partei.

Auch der Streit im nordrhein-westfälischen AfD-Landesverband geht weiter. Beim Parteitag am Wochenende war der als gemäßigt geltende Kovorsitzende Helmut Seifen zusammen mit einem Großteil des Vorstands zurückgetreten (siehe jW vom Montag). Der Höcke-Anhänger Thomas Röckemann blieb mit zwei Getreuen im Vorstand. Die Bundesspitze fordert jetzt eine komplette Neuwahl des Gremiums bis zum 6. Oktober, sonst werde der Restvorstand seines Amtes enthoben.

Für Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, sind die Streitigkeiten »nichts anderes als eine innerfaschistische Auseinandersetzung um Führungspositionen in der AfD«. Auch wenn der sogenannte »Flügel« immer offener Nazipositionen einnehme, dürfe das nicht zur Illusion führen, der Rest der AfD vertrete demokratische Ansichten, sagte sie am Mittwoch gegenüber jW. »Eine Partei, deren Führungspersonal Naziverbrechen als ›Vogelschiss‹ bezeichnet, Gewaltphantasien gegen soziale Minderheiten äußert und Migranten die Menschenwürde abspricht, lässt keinen Zweifel daran, dass sie am ganz rechten Rand steht«, so Jelpke. Pazderski oder Höcke, das sei eine Wahl zwischen Pest und Cholera.