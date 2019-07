Suez. Tunesiens Fußballnationalmannschaft hat beim Afrika-Cup in Ägypten das letzte Ticket für das Viertelfinale gelöst. Am Montag setzte sie sich in Ismailia gegen Ghana mit 5:4 nach Elfmeterschießen durch, nach Verlängerung hatte es 1:1 gestanden. Die »Black Stars« stehen damit trotz höherer Spielanteile erstmals seit 2006 nicht unter den besten Acht. Die Elfenbeinküste gewann ihr Achtelfinale gegen Mali dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit mit 1:0 und trifft im Viertelfinale auf Algerien. Tunesien spielt am Donnerstag gegen die Überraschungsmannschaft aus Madagaskar. Zuvor hatten sich bereits Benin, Senegal, Nigeria und Südafrika für die Runde der besten Acht qualifiziert. (sid/jW)